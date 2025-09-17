ロジクールは9月17日、2024年10月から2025年3月末までに出荷したワイヤレスゲーミングヘッドセット「G733r」の一部在庫にて、バッテリー駆動時間の表記に誤りがあったと発表した。該当モデルでは、内蔵バッテリーの変更に伴い、パッケージに記載されている駆動時間および重量が実際のものと違っていたという。

該当製品の型番（JANコード）は下記の通り。

G733-BKr（4943765062189）

G733-WHr（4943765062196）

G733-LCr（4943765062202）

G733-BLr（4943765062219）

G733-BKrd（4943765065500）

いずれもパッケージ表記のバッテリー駆動時間は約89時間（ライト無し）／約36時間（デフォルトライト）だが、正しくは約58時間／約25時間となる。また、重さは278gと記載されているが、正しくは266gとなる。

ユーザーが持っている製品が該当するかどうかはカスタマーサポートで確認できる。また、該当製品の返品・返金を希望するユーザーもカスタマーサポートで対応方法を案内する。同社は「お客様へ多大なるご負担とご迷惑をお掛けいたしますこと、深くお詫び申し上げます」とコメントしている。