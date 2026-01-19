スマートプロジェクターブランド「XGIMI」（エクスジミー）は1月19日、エントリーユーザー向けのポータブルプロジェクター「Nova」を発売した。価格は39,900円だが、2月10日までの期間限定で発売記念価格34,900円にて販売する。

同製品は、大画面でのエンターテインメント体験とライフスタイルに寄り添う機能を融合させた、初心者向けの小型プロジェクター。リビング、寝室、アウトドアでの使用など屋内外を問わず柔軟な使い方が可能だ。プロジェクターをどこに置いても、自動で補正された画面が表示される。

コンパクトなサイズ感に38.48Whの大容量バッテリーを内蔵し、1.2時間の映画鑑賞、4時間の音楽再生（エコモード時）に対応。コードレスで手軽に大画面を楽しむことができる。

300°自由回転のジンバルにより、片手で軽く回すだけで投影方向を瞬時に切り替え、天井シアターを手軽に実現。さらに、ジンバルはそのまま持ち手としても使え、外出時の持ち運びも便利だ。

空間の雰囲気を演出できるスピーカーライトモードに加え、Sound by JBLの高音質スピーカーを搭載。Google TVを搭載し、NetflixやYouTubeなどの公式コンテンツにシームレスにアクセスできる。

本体カラーは、空間になじみやすい落ち着いた印象の「Cloud Ash（クラウドアッシュ）」と、空間のアクセントとしても楽しめる「Soda Blue（ソーダブルー）」の2色を展開する。カラーバリエーションを提供するのは同社として初とのこと。

さらに、本体を自分好みにデコレーションできる「ねこのお仕事日記」ステッカーが付属し、本体カラーとの組み合わせで、自分の好みに合わせたカスタマイズを楽しめる。

デコレーション用ステッカーも付属

本体サイズは306.9×135.4×115mm、重さは1.4kg。標準解像度は1920×1080px（フルHD）、輝度は250 ISO ルーメン、コントラスト比は1500:1、自動台形補正機能に対応。