キヤノン「EOS R6 Mark III」が登場しました。フルサイズミラーレスの最新モデルで、幅広いユーザー層をターゲットとする注目度の高いミドルクラスモデルです。今回のレビューでは、先代「EOS R6 Mark II」からの静止画撮影に関する進化点を中心に見ていくことにします。

「EOS R6 Mark III」は、EOS Rシステムの中核となるEOS R6シリーズの3世代目となるミラーレスです。基本性能の高さに加え充実した機能を備え、これまで同様プロからハイアマチュア、ライトユーザーまで高い人気を誇りそうです。メーカー直販サイトでの価格は、ボディ単体モデルが429,000円、RF24-105mm F4 L IS USMが付属するレンズキットが583,000円となります

高画素化が図られ、クロップでの撮影も実用的に

何はともあれ注目のひとつといえば画素数のアップでしょう。EOS R6 Mark IIの有効2420万画素から、本モデルでは800万画素ほど増えて有効3250万画素となりました。画素数（解像度）のアップによるメリットは大きく、より繊細で立体感のある写りが得られるようになったことは外せない注目点といえます。特に、風景撮影のような緻密な描写が要求される被写体では、そのメリットを大いに享受できるはずです。

さらに、スポーツや野鳥、クルマなどのレース、鉄道などの撮影を趣味とする人にとっても解像度の増加はうれしいポイント。より望遠で撮りたいときに1.6倍のクロップ機能を使っても画素数は1420万画素ですので、A2ノビサイズのような大判プリントも余裕で楽しめます。ちなみに、EOS R6 Mark IIの1.6倍クロップを選択した際の画素数は1050万ほどでした。イメージセンサーは、ほかのEOSデジタルと同様に自社開発のCMOSセンサーですが、「EOS R5 Mark II」などが搭載する裏面照射積層タイプではないとのことです。

いわゆるペンタカバー前面、キヤノンのロゴ周辺のシェイプはわずかに変更され、EOS R5 Mark IIよく似たものとしています。EOSロゴの上には新たにタリーランプを配置

カメラ背面のボタンダイヤル類の配置や機能は先代モデルから変化はありません。直感的な操作が楽しめるとともに、ある意味EOS Rシステムのスタンダードとなる背面部と述べてよいでしょう

解像度のアップで気になるのが、高感度特性とドライブ性能です。画素数が増えたことにより画素ピッチが小さくなるので高感度特性は不利になることが少なくなく、画像の処理速度が低下することが多々あるからです。

しかしながら、前者については常用最高感度ISO64000を実現。EOS R6 Mark IIのISO102400には残念ながら及ばないものの、通常の使用では不足を感じることは少ないと思われます。ノイズレベルもよく抑えられており、実用と述べてよいものです。感度設定では拡張機能を備えており、ISO50相当のL、ISO102400相当のHでの撮影にも対応しています。

ドライブ性能に関しても、EOS R6 Mark IIと同じ最高12コマ／秒。これはメカシャッターおよび電子先幕シャッターの場合で、電子シャッターの場合も同様に最高40コマ／秒を達成しています。画素数増加よるドライブ性能の低下はまったくないので、同機能を多用する写真愛好家の方は安心してよいでしょう。なお、本モデルのデフォルトのシャッターは電子先幕シャッターとなります。また、電子シャッターを使用した場合、従来同様ストロボ撮影に対応していませんので留意する必要があります。

プリ撮影や登録人物優先AFなど撮影性能も向上

トラッキング機能と、プリ撮影機能の搭載も注目点です。トラッキング機能はサーボAF時に有効で、フォーカスエリアから被写体が外れてしまっても被写体を捕捉しピントを合わせ続けます。動きの予測しづらい被写体の撮影に加え、アングル的にフォーカスエリアの位置と異なるところに急遽被写体を配置しなければならなくなったときなど重宝することの多い機能となります。EOS R6 Mark IIIでは捕捉性能がよりパワフルになり、一度つかんだ被写体を離してしまうことはありません。動体撮影では積極的に活用したい機能です。

プリ撮影は、シャッターボタンを半押ししている間も画像の記録を行い、シャッターボタンを全押しして撮影を開始すると、その時点からさかのぼって記録していた画像を保存するもの。さかのぼって記録可能な画像は最大20コマ。動きの読めない被写体の撮影などでは頼もしい味方になります。なお、プリ撮影は電子シャッター選択時のみ有効です。

登録人物優先AFの搭載も目新しい部分です。この機能は、あらかじめ特定の人物をカメラに登録しておくことで、ファインダー内のその人物にピントを合わせるもの。運動会などのスポーツイベントや入学式・卒業式をはじめとする学校行事などでは活躍しそうです。登録できる人物は最大100名で、ピントを合わせる優先順位を設定することもできます。カメラ機能の進化を改めて強く感じさせる機能といえます。

強化された手ブレ補正機構も見逃せない部分です。レンズシフト方式の手ブレ補正機構を搭載するRFレンズとの組み合わせであれば、協調制御により画面中央で最大8.5段、画面周辺部でも最大7.5段の補正効果が得られます。夕景や夜景の撮影など、画質を優先するために低感度で撮影したいときなど効果を発揮するはずです。さらに、現時点では「RF10-20mm F4 L IS STM」と「RF16-28mm F2.8 IS STM」の2本のレンズに限定されますが、広角レンズ特有の画面周辺部のブレを抑える周辺協調制御に対応しているのも見逃せない部分です。近年、三脚の使用を認めない場所が増えていますが、そのような場所では心強い味方となること請け合いです。

そのほか静止画関連としては、連続撮影可能枚数が大幅にアップ。EOS R6 Mark IIとバースト枚数比較では、JPEG選択時は約190枚から約330枚へ、RAWおよびRAW+JPEG選択時は約75枚から約150枚へとより余裕あるものとなります（いずれも電子シャッター／高速連続撮影+／JPEG：Large Fine選択時）。シャッタータイミングを見逃したくない被写体の撮影などは重宝しそうです。

動画機能に関して簡単に触れておきましょう。EOS R6 Mark IIでは、イメージセンサー全域を使い動画撮影を行う7Kのオープンゲート動画記録に対応できるようになりました。この記録から通常の横位置の動画作成ができるほか、縦位置動画の作成も可能。トリミングの自由度も高く、まずはオープンゲート動画記録で撮影しておき、編集で4Kの動画へと切り出すのが動画撮影と編集のフローになりそうです。しかも、このオープンゲート動画も含めRAWでの記録もカメラ内部で可能としており、外部記録装置に頼る必要がないのもEOS R6 Mark IIIの動画機能の魅力となっています。動画撮影も存分に楽しんでみたい写真愛好家も含め、本格的な動画撮影を趣味とする人にとって不足することのないスペックといえるでしょう。

メモリーカードはCFexpress Type Bにも対応

操作部材のレイアウトは先代EOS R6 Mark IIと同じです。メイン電子ダイヤル、サブ電子ダイヤル1、そしてサブ電子ダイヤル2による操作も当然継承しており、素早い設定が可能。特に、カメラ背面にあるサブ電子ダイヤル1はフィルム一眼レフ時代よりミドルクラス以上のEOSの特徴であり、一度使うと手放せなくなるものです。電源スイッチの位置も同様に右ショルダー部、サブ電子ダイヤル2と同軸とする位置にあり、カメラのグリップを持った右手の人差し指だけでON/OFFが可能。ちなみにEVFは0.5型369万ドット、液晶モニターは3.0型162万ドットと、こちらも先代モデルと同じになります。

右ショルダーの様子。電源スイッチは、先代モデルのEOS R6 Mark IIよりこの位置に備わるようになりました。カメラを持った右手の親指だけでON/OFFの操作が可能です

サブ電子ダイヤル1の搭載はEOS Rシステムに限らず、EOSシリーズのミドルレンジ以上のカメラである証。露出補正など露出の設定が直感的に楽しめます

カードスロットはSD/SDHC/SDXCカード用の2基から、SD/SDHC/SDXCカード用1基、CFexpress（Type B）カード用1基の2基としています。新たにCFexpressカードを買うのは余計な出費に思われますが、今後このカードがSD/SDHC/SDXCカードと並ぶスタンダードな規格となる可能性は高いので、徐々に買い足していくとよいでしょう。なお、先に説明したオープンゲート動画記録などのRAWフォーマットがカメラ内部で記録できるようになったのは、CFexpressカードが使えるようになったことが大きな理由のひとつとなります。

カードスロットは、先代モデルではどちらもSD/SDHC/SDXCカードのダブルスロットとしていましたが、EOS R6 Mark IIIではSD/SDHC/SDXCカードとCFexpress（Type B）カードのダブルスロットとしています

バッテリーも新しくなりました。EOS R5 Mark IIでも採用している「LP-E6P」で、フル充電からの撮影可能枚数は、省電力優先設定ではファインダー撮影時約390枚、モニター撮影時約620枚、なめらかさ優先設定ではファインダー撮影時約270枚、モニター撮影時約510枚となります。なお、これまでの「LP-E6NH」および「LP-E6N」もEOS R6 Mark IIIで使用できますが、プリ撮影機能が使えないなど一部機能が制限されますので留意しておく必要があります。

外装に関しては、トップカバーのシェイプがわずかに変わり、EOS R5 Mark IIに近いものとなりました。タリーランプがEOSのロゴの上部に備わったのも目新しい部分です。外装は、ほかのEOS Rシステムと同様にポリカーボネイトを採用するとともに、要所にシーリング処理が施され、防塵防滴構造としています。多少の風雨のなかでもためらうことなく撮影に臨めます。シャシーには高い剛性を誇るマグネシウム合金を採用しています。ちなみにボディ質量は699g（バッテリー、CFexpressカード含む）で、EOS R6 Mark IIとほぼ同じです。

機能的には堅実な進化を遂げたEOS R6 Mark III。そのスペックからプロからハイアマチュア、はたまた手軽にレンズ交換式のミラーレスで撮影を楽しんでいるライトユーザーまで幅広くカバーし、従来どおりEOS Rシステムを代表するするモデルに仕上っています。SNSなどを見ると、注目度の高さをうかがい知ることのできる書き込みで賑わっていますし、早速手に入れた写真愛好家も少なくないようです。今後もその勢いは変わらないものとなりそうです。次回、EOS R6 Mark III画像編もお楽しみに！

デフォルトのシャッター方式は電子先幕シャッターとなります。EOS R5 Mark IIのように、デフォルトが電子シャッターであればシャッター機構の耐久性を気にせず常時撮影が楽しめるのですが、今回は見送られたようです

トラッキングを有効にするには、AFタブ1の「サーボAF中の全域トラッキング」をONにします。被写体とフォーカスエリアを重ねシャッターボタンの半押しを開始するとトラッキングも同時に開始します

被写体検出機能は従来どおり。いずれも捕捉効果は高く、積極的に活用したくなる機能です。あらかじめカメラに覚えさせた人物を検出、追従する登録人物優先機能も備えています