腕時計を着ける習慣がない人にとって、ロック画面は時計そのもの。すぐに現在時刻を確認できるし、受信した通知の内容もチェックできます。でも、いまひとつ個性がないというか面白みがないというか...そう感じるなら、時計の文字を巨大化してみましょう。

iOS 26では、ロック画面をカスタマイズすることにより時計のフォントサイズを拡大できるようになりました。文字が縦長になるものの、画面の半分近いサイズにまで拡大できるため、視認性は高く見た目のインパクトも抜群です。

手順はかんたん。ロック画面を長押しして壁紙のカスタマイズ画面を表示し、「カスタマイズ」ボタンをタップします。現れた画面で時計の表示エリア右下に表示されている「』」を下方向へドラッグし、適当な大きさまで拡大したら、画面右上の「完了」ボタンをタップして変更を反映させます。

時計の文字を巨大化するとそのぶん通知の表示領域が狭くなるのでは? と気になりますが、心配はいりません。時計の文字は自動的に拡縮されるので、表示されるべき通知の件数が多いときには、そのぶん時計の文字は小さくなります。

なお、iOS 26にはロック画面の時計に利用できるフォントが6種類用意されていますが、巨大化できるのは左端に表示されているものに限られます。とはいえ、色や透明度は自由に調整できるので、じゅうぶんに遊べますよ。

