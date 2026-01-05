モザイクのような模様にカメラをかざすと、WEBサイトのURLなどいろいろな情報を読み取れる「QRコード」。URLだけでなく一般的な文字情報(テキスト)、名前や電話番号などの連絡先情報など、さまざまな目的に利用できます。iPhoneではiOS 11以降、カメラアプリの機能として採用されたため、アプリの追加インストールなしに利用できます。

iPhoneのカメラをQRコードにかざすと、そこに含まれる情報(URLなど)がプレビューされますが、なんらかの原因で読み取りできないことがあります。まずは慌てず、原因を探ってみましょう。

ひょっとすると、QRコードの読み取り機能が無効化されているかもしれません。「設定」→「カメラ」画面の「QRコードをスキャン」スイッチがオンになっているかどうか確認しましょう。QRコードの読み取りはコントロールセンターから起動できる「コードをスキャン」でも実行できるため、そちらを利用しても構いません。

どちらの方法でも読み取れない場合には、QRコード側に問題がある可能性が考えられます。QRコードは上下左右の関係なしに読み取ることができますが、三隅に配置された「切り出しシンボル」と呼ばれる二重の正方形が1つでも読み取れない場合、位置と角度の基準が不明になり読み取りに失敗します。QRコードの一部が付せんなどで隠れていないか、確認しましょう。

屋外ポスターに掲載されているQRコードの読み取りでは、距離が近すぎる/遠すぎる(ピントが合わない)、手ブレが大きすぎる、ガラスなどによる反射が強い、といった問題も起こりがちです。QRコードからiPhoneを離したり近付けたり、ズーム倍率を変えたりすると、すんなり読み取れるかもしれませんよ。