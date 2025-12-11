メガネ型AR/XRグラスを手がけるVITURE（ヴィチュア）が、人気ゲーム「サイバーパンク2077」とコラボした限定版モデル「Cyberpunk 2077 5th Anniversary Collector's Edition XR Glasses」を発表した。最新モデル「VITURE Luma Ultra」をベースに、サイバーパンク2077のイメージカラーである黄色を随所にあしらった。海外での価格は549ドル（約85,400円）で、全世界で10,000台を限定販売する。

人気ゲーム「サイバーパンク2077」とコラボした限定版のメガネ型AR/XRグラス「Cyberpunk 2077 5th Anniversary Collector's Edition XR Glasses」

大型テレビを超える大画面でゲームが楽しめる

VITUREの5周年を記念したコラボモデル。サイバーパンク2077の開発を手掛けるCD PROJEKT REDのアートチームが細部のデザインを仕上げており、テーマカラーの黄色を随所に配してナイトシティの美学を再現した。

サイバーパンク2077の世界観を忠実にデザインしている

ハードウエアは、VITURE Luma Ultraをベースにしている。ディスプレイは52度の視野角を持つソニー製の最新マイクロOLEDパネルで、両目の解像度は3840×1200ドット、120Hzのリフレッシュレート、最大1500ニトの輝度を持つ。VITURE Luma Ultraが備える2つの深度カメラは省略した。

Immersive 3Dモードに対応しており、サイバーパンク2077をはじめとした2Dの映像をリアルタイムで立体化して表示できる。

Steam Deck、スマートフォン、PCなどのデバイスはUSB Type-Cケーブルで直接接続でき、VITURE Pro モバイルドック（別売）経由ならばNintendo Switch 2やPS5などのゲーム機にも接続できる。

VITURE Pro モバイルドックを使えば、Nintendo Switch 2などのコンソールに接続できる

販売は世界限定10,000台で、シリアルナンバーも入る。