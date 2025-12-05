「常に画面オン」とは、スリープ中でも画面を完全に消灯せず、時計や通知などを表示し続ける機能のことですね? 14 Pro/Pro Max以降のiPhoneでサポートされた、現行のiPhoneに採用されているOLED(有機EL)ディスプレイならではの「無点灯で完全な黒の部分はほぼ電力を消費しない」という特性を活用しています。

この機能に対応するiPhoneで、「設定」→「画面表示と明るさ」→「常に画面オン」でスイッチをオンにしていると、iPhoneがスリープ/ロック状態にあるときでも現在時刻や通知、ウィジェット、壁紙が表示されるようになります。通知や壁紙は表示しない設定にすることもできますが、消費電力は大きく変わりません。

ただし、この機能は完全な「常に画面オン」ではありません。実際には、内蔵センサーの働きで暗い場所だと判定されたり、ユーザの行動パターンを学習して長時間使用されないと推定されたりした場合には、自動的に消灯されます。

たとえば、就寝前にベッドサイドランプを点けてiPhoneを眺めていたとします。いよいよ眠ろうとランプを消して部屋を真っ暗にすると、しばらくの間はぼうっと点灯していますが、やがて画面は消えます。ほかにも、画面を下にして置いたときやバッグに入っていると判断されたとき、CarPlayに接続したときなど、「常に画面オン」が有効でも自動的に消灯されることがあるのです。

そもそも電力消費量が少ないところに自動消灯機能も用意されている「常に画面オン」、バッテリー消費量を気にしなくていいとあれば、iPhoneを腕時計代わりにしている人は使わない手はないかもしれませんよ。