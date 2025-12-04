エムエスアイコンピュータージャパンは12月4日、13.3型フルHD解像度のノートPC「Modern 13 F1M」シリーズ2モデルを発表した。いずれも12月11日に発売する。

PCショップや家電量販店で扱う「Modern-13-F1MOG-5589JP」および、Microsoft 365 Basic + Office Home & Business 2024を搭載したノジマ限定モデル「Modern-13-F1MOG-5809JP」の2モデルを用意する。ノジマ限定モデルの価格は175,780円。

「Modern 13 F1M」シリーズの前面

ビジネスユーザーや学生に向けた高性能な13.3型ノートPC。プロセッサはIntel Core 7 150Uで、メモリ容量は32GB（DDR4）、ストレージ容量は512GB M.2 NVMeを採用する。左右側面にはUSB Type-CやHDMI、有線LANポート、microSDカードリーダーなど豊富な端子を用意した。

ノジマ限定モデルではOfficeソフト「Microsoft 365 Basic + Office Home & Business 2024」をプリインストール。またOneDriveの有料サービスを1年間無料で使えるMicrosoft 365 Basicもセットになっている。

天板

「Modern 13 F1M」シリーズの主な仕様

OS：Windows 11 Home

CPU：Intel Core 7 150U

メモリ：32GB（16GB×2、DDR4）

ストレージ：512GB（M.2 NVMe）

グラフィックス：Intel グラフィックス

光学ドライブ：－

ディスプレイ：13.3型フルHD（1,920×1,080ドット、60Hz）

通信：有線LANポート（1Gbps）、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3

インタフェース：USB 3.2 Gen2 Type-C×1、USB 3.2 Gen1 Type-A×2、HDMI×1、オーディオコンボジャック、microSDカードスロットなど

サイズ：308.4×210.5×19.9mm

重さ：約1.2kg

バッテリー駆動時間（JEITA 3.0）：動画再生で最大5時間、アイドル時で最大12時間