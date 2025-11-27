エムエスアイコンピュータージャパンは11月27日、Copilotキー付きキーボードが付属したミニPC「Cubi 5 1M-603JP」を発表した。12月4日に発売する。販売価格は161,500円前後の見込み。

Cubi 5 1M-603JP

本体サイズが124×124×53.7mm、重さが約0.6kgと設置しやすい、小型軽量のデスクトップPC。Windows 11 Proおよび、Microsoft Office Home & Business 2024をプリインストールしており、ビジネスでもプライベートでも活用しやすい。

小型ながらHDMIやThunderbolt 4ポート、2.5G＋1GのデュアルLANポート、Wi-Fi 6Eなどのインタフェースを搭載。画面出力はHDMI、DisplayPort、Thunderboltの3系統出力が可能で、最大3画面同時出力が行える。

プロセッサはIntel Core 5 120U、メモリは16GB（DDR5）、ストレージは512GB（M.2 NVMe）。65WのACアダプタやVESAマウントキット（75／100対応）、電源スイッチ延長ケーブル、Copilotキー付きキーボードなどが付属する。