エプソン、ケースを刷新したデスクトップPCのフラッグシップモデル「Endeavor Pro9300」

エプソンダイレクトは11月26日、デスクトップPCにおけるフラッグシップモデルとして、ケースを刷新した「Endeavor Pro9300」を発売した。構成をカスタマイズして注文できるCTOに対応する。
AI処理や画像解析、3Dモデリングなどの高負荷作業に対応し、優れた処理性能と拡張性を兼ね備えるというデスクトップPC製品。厚みや堅牢性をイメージさせるという傾斜形状を多用しつつ、エッジの効いた外観の新しいケースを採用した点が特徴で、フロントからのストレージ交換も引き続き利用可能。Intel Core Ultra（シリーズ2）プロセッサとNVIDIA GeForce RTX 50シリーズを組み合わせており、強力な性能でCAD設計や映像制作などの業務でも安定したパフォーマンスを発揮できるとしている。標準構成は下記の通り。
- OS: Windows 11 Home 64bit
- CPU: インテル Core Ultra 5 プロセッサー 245K (14 コア / 4.2GHz)
- グラフィックス: NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB 【キャンペーン中】
- メモリー (初期構成): 16GB (8GB×2) PC5-5600 DDR5 SDRAM
- ストレージ (初期構成): 512GB SSD シリアル ATA 600MB/s 対応
- 有線 LAN ポート: 2500Base-T/1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 対応ネットワーク機能
- 無線 LAN 機能: 無線 LAN 機能なし
- キーボード: USB 標準キーボード (KU-0325) C ホワイト
- マウス: USB 光学式マウス (SM-9023EPW) ホワイト
- 定額保守サービス (PC本体): 1年間無償 お預かり修理 (PC本体) ※ 3年間部品保証