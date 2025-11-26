エプソン、ケースを刷新したデスクトップPCのフラッグシップモデル「Endeavor Pro9300」

エプソンダイレクトは11月26日、デスクトップPCにおけるフラッグシップモデルとして、ケースを刷新した「Endeavor Pro9300」を発売した。構成をカスタマイズして注文できるCTOに対応する。

AI処理や画像解析、3Dモデリングなどの高負荷作業に対応し、優れた処理性能と拡張性を兼ね備えるというデスクトップPC製品。厚みや堅牢性をイメージさせるという傾斜形状を多用しつつ、エッジの効いた外観の新しいケースを採用した点が特徴で、フロントからのストレージ交換も引き続き利用可能。Intel Core Ultra（シリーズ2）プロセッサとNVIDIA GeForce RTX 50シリーズを組み合わせており、強力な性能でCAD設計や映像制作などの業務でも安定したパフォーマンスを発揮できるとしている。標準構成は下記の通り。