マウスコンピューター仙台ダイレクトショップは、デジタルハリウッドSTUDIO仙台と協業し、クリエイター志望者・動画編集ビギナー向けの体験型セミナーイベントを11月23日に開催する。参加は無料で、専用ページから申し込みが必要。

マウスコンピューターのクリエイター向けPC「DIVE」を使い、AIに挑戦したいユーザーを支援する。主なセミナー内容は以下の通り。マウスコンピューターで使える特別クーポンや、デジタルハリウッド無料体験講座案内といった参加特典も用意されている。

AIを活用した動画編集体験（デジタルハリウッドSTUDIO仙台）

Adobe Premiere Proによる編集

クリエイターパソコンの選び方講座（マウスコンピューター仙台ダイレクトショップ）* マウスコンピューターおすすめ製品紹介

イベント概要