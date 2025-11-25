シャオミ・ジャパンは、ゲーミングモニター2機種「Xiaomi ゲーミングモニター G27i」「Xiaomi ゲーミングモニター G24i」を11月21日より発売した。27インチモデルの市場想定価格は19,980円。23.8インチモデルは12月1日までの早割期間中に限り13,980円で購入できる（市場想定売価：15,980円）。

「Xiaomi ゲーミングモニター G27i」「Xiaomi ゲーミングモニター G24i」を発売

両モデルとも、最大200Hzの超高速リフレッシュレートとFast IPS技術を搭載。1080p HDゲーム中の躍動感あふれるシーンでもなめらかなプレイを実現する。1ms(GTG)の超高速応答がゴースティングとモーションブラーを最小限に抑えた。

FreeSync Premium同期技術を搭載し、G-Sync compatibleに対応。GPUとモニター間のフレームレートを同期させることで、動きの速いアクション中の画面のティアリング(ちらつき)やスタッタリング(カクつき)を軽減し、ゲームの重要な瞬間での集中力維持をサポートする。

HDR400対応により輝度範囲が拡張され、陰影はより深く、ハイライトはより鮮やかに表現。400nitsのピーク輝度により、明暗のコントラストが強化され、画面上のあらゆるディテールをとらえることができる。

個別キャリブレーションにより、ΔE<2の高精度色再現を実現。8ビットの色深度が豊かで滑らかなグラデーションを描き出し、100％ sRGBと95％ DCI-P3の広色域の組み合わせが、没入感ある卓越した視覚体験を提供する。

G27iは27インチ、解像度1920×1080、重さは3.9kg(台座含む)。G24iは23.8インチ、解像度1920×1080、重さは3kg(台座含む)。両モデルともDPポート×1、HDMIポート×1、オーディオポート×1を搭載し、VESA 75×75mm壁面取り付けに対応する。