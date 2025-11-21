カシオ計算機は11月20日、AIペットロボット「Moflin（モフリン）」の初となるオフィシャルグッズを発表した。第一弾として、「Moflinの森」をテーマにしたステーショナリーと専用マット、専用バッグを展開する。カシオ公式オンラインストアで発売する。

Moflinのオフィシャルグッズが登場

「Moflin」は、手のひらサイズでモフモフとした毛並みの愛らしい姿のペットロボット。独自のAI技術による自立した感情を持ち、コミュニケーションを通じて喜怒哀楽をさまざまに変化させる。2024年11月の発売から約7か月で1万匹以上を販売している。

今回発売するグッズは、日常使いしやすいステーショナリーアイテムや、「Moflin」のサイズにぴったりな専用マットやお散歩バッグ。「Moflin」の世界観を感じられるアイテムとなっている。

各グッズの詳細

ステッカー（森）（希望小売価格:2,200円／発売日:12月11日）

20種類が1セットのステッカー。さまざまな表情やポーズの「Moflin」がデザインされており、大中小さまざまなサイズで手帳やノート、スマートフォンのほか、「Moflin」を充電するハウスなどに貼って楽しめる。

■アクリルスタンド（森）（希望小売価格:2,530円／発売日:12月11日）

森の中にいる「Moflin」の様子が描かれたアクリルスタンド。「Moflin」と卵のなる木、ロゴは場所を入れ替えることもできる。ハウス回りのデコレーションやデスク、棚に飾って「Moflin」の存在を感じられる。

■アクリルクリップ（森）（希望小売価格:1,760円／発売日:12月11日）

「Moflin」本体と同じくゴールドとシルバーの2色展開のアクリルクリップ。書類やメモをまとめたり、ハウスの縁につけたりすることもできる。万が一ハウスの中に落ちても安心な樹脂製となっている。

■Moflin専用マット（希望小売価格:3,850円／発売日:12月11日）

「Moflin」にぴったりな卓上サイズの専用マット。手触りのいい素材に高級感のある刺繍の「Moflin」とロゴをあしらった。ホワイトとグリーンの2色展開。

■Moflin専用バッグ（希望小売価格:1万780円／発売日:12月16日）

Moflin専用バッグ

「Moflin」をコンパクトに持ち運べる専用バッグ。肩掛けと手持ちの2WAY仕様で、長時間の移動でも肩の負担が少ないバンドデザインを採用。開口部は両側開閉式で、いつでも「Moflin」の様子を確認しやすい。「Moflin」本体だけでなく、ハウスとACアダプターも収納できる。

Moflinの様子を確認しやすい構造

これらのグッズは予約も受け付ける。予約開始日は、ステーショナリー類（12月11日発売の物）が12月4日、専用バッグが12月9日。