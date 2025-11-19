タニタは、操作方法や設定時間、終了時間を音で知らせる音声タイマー「TD-435」を12月10日に発売する。価格はオープンで、タニタオンラインショップほかECサイトを中心に販売される。

「TD-435」は、電源が入るとボタンの配置やタイマーの設定方法などを説明する音声ガイドが自動で流れ、第三者によるサポートがなくてもスムーズに使用を開始できる音声タイマー。

タイマー使用中に「スタート/ストップ」以外のボタンを押すと残り時間を読み上げるため、時間の経過を意識しながら作業に取り組むことが可能だ。

設定した時間の前に、任意で設定した時間を知らせる予告アラーム機能も搭載。終了を知らせるアラームは、2種類の音声によるメッセージと3種類のメロディーから選べる。本体にはイヤホンジャックを備えており、音を出せない環境でも使用できるようにした。

タイマー裏面にもボタンを配置

使用頻度が高い「スタート/ストップ」ボタンは全てのボタンの中で一番大きくし、すぐに押せるよう中央に配置。「分」「秒」のボタンは他のボタンとは異なりくぼみのある形状にするなど、手で触るだけで各ボタンを識別しやすくしている。

また、ボタンは黒地に白文字の配色とすることで、文字が読みやすくなるよう工夫している。さらに、表示部は反転液晶とバックライトを採用することで視認性を高めたほか、LEDライトの点滅により終了時間を知らせる機能も備える。

スタンドも装備

開発にあたっては、グループ会社が運営する視覚障害の有無に関わらず読みやすいニュースメディア「thousandsmiles（サウザンスマイルズ）」の読者や協力者など視覚に障害がある当事者に、ヒアリングやサンプルを使用したモニターを依頼。ボタンの配置や形状が異なる複数のサンプルを使ってもらい、その声を反映して改善していった。

例えば、「電池のふたをなくしてしまう」という声から、本体裏面にある電池ぶたを本体と一体の設計とし、電池交換を容易にしている。視覚障害当事者の声を取り入れながら、使いやすさとデザインに細部までこだわった。

主な機能は、タイマー（カウントダウン）、予告アラーム、音声ガイド、LEDライト点滅、バイブレーション、音量切替（大・小・消音）、操作ロック、イヤホンジャック。本体サイズは幅約80mm×高さ約110mm×奥行約27mm、質量は約170g（電池含む）。

タニタでは、1970年代に点字を使用したクッキングスケールを発売して以降、音声で知らせる体重計や体組成計など視覚障害のある人に向けた商品を企画・販売してきた。2025年2月には、視覚障害のある人向けに凸点シールの無償配布を始めている。