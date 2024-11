タニタは、SNKとのコラボレーションを発表した。SNKが手掛ける対戦格闘ゲーム『THE KING OF FIGHTERS(KOF)』や、ゲーム機『NEOGEO』のオリジナルデザイン歩数計などを販売する。

ラインアップは、「マルチ周波数体組成計 THE KING OF FIGHTERSモデル」、「3D(3軸加速度)センサー搭載歩数計 NEOGEOモデル」、「デジタル温湿度計 NEOGEOモデル」、「デジタル温湿度計 THE KING OF FIGHTERSモデル」。「マルチ周波数体組成計」は受注生産で、タニタの業務用体組成計サイトから11月7日14時から受け付ける。価格は220万円。歩数計と温湿度計はタニタオンラインショップ限定で販売。価格はどちらも3,520円。

左から、「マルチ周波数体組成計 THE KING OF FIGHTERSモデル」、「3D(3軸加速度)センサー搭載歩数計 NEOGEOモデル」、「デジタル温湿度計 NEOGEOモデル」、「デジタル温湿度計 THE KING OF FIGHTERSモデル」

「マルチ周波数体組成計 THE KING OF FIGHTERSモデル」は、タニタの業務用体組成計のフラッグシップモデル「MC-980A-N plus」をベースに開発。特徴は、KOFシリーズの5作目となる『KOF '98』をプレイできることだろう。台に乗って基本データを入力したら、体組成のデータを測定。終了すると、測定結果が表示されるとともに「GAME START」のボタンが出現するので、そこから『KOF '98』を遊べるようになっている。

なお、業務用のため、トレーニングジムや病院への導入を想定しているが、根強いファンが多いことから、「個人ユーザーも購入を検討してほしい」とのことだ。

「3Dセンサー搭載歩数計NEOGEOモデル」にはSNKの『NEOGEO』のロゴマークをデザイン。温湿度計のデザインには『NEOGEO』のロゴマークと『KOF』シリーズに登場する人気キャラクター「草薙京」の2種類を用意する。

「マルチ周波数体組成計 THE KING OF FIGHTERSモデル」の実物。受注生産なので、現時点では世界でこの1台のみ。SNK東京支社に贈呈される

「デジタル温湿度計 THE KING OF FIGHTERSモデル」

製品の発表会では、両社の代表取締役社長が出席。タニタ 代表取締役社長の谷田千里氏とSNK 代表取締役社長の松原健二氏がコラボの経緯などについて語った。

まずは谷田社長自ら「マルチ周波数体組成計」をデモ。体組成計でデータの測定が終わったら、『KOF』で松原社長と対戦だ。

それぞれ3人のキャラクターを選んだら勝負開始。2回も時間切れになるほどお互い一歩も譲らない展開が続き、勝負は両者とも3人目のキャラクターが登場するまでもつれこむ。そして最後は、自社タイトルでは負けられないと勢いが出たのか、松原社長に軍配が上がった。

データを測定する谷田社長

タニタとSNKの社長対決が実現

また、今回のコラボを記念して、同タイトルのキャラクター「草薙京」「八神庵」「チャン・コーハン」「不知火舞」の体組成データをタニタの研究員が分析。SNKから受け取った身長などの基本データや、見た目、踏み込むときの足、利き腕などから、タニタが保有しているデータと比較して算出した。

なかでも、「チャン・コーハン」の基礎代謝量は女性7人分のカロリー。1日中寝ているだけでもタニタ食堂の定食を17食分食べられるという。タニタの保有データをもとに「-4~+4」で表示される筋肉量は「+4」。アスリートでも「+3」がたまにいるレベルらしく、超人的な数値をたたき出した。

