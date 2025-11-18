デル・テクノロジーズは11月18日、キャンペーン施策として「ブラックフライデーセール」を開始した。パソコン、ゲーミングPC、モニター、周辺機器、サーバーを幅広く対象製品に設定し、特別価格で販売中。金利0%キャンペーンやボーナス一括払いキャンペーンも展開する。

デル、11月18日から「ブラックフライデー」セール開催！ AI PCも最大26%オフに

販売中の製品を幅広く対象製品に設定するセール施策。ノートパソコンやデスクトップ、ゲーミングPC、モニター、周辺機器、サーバーのようなハードウェアから、Windows OS Pro、Microsoft Office H&B2024 + Microsoft365 Basic、AIアシスタント付きFoxit PDFエディター、写真動画編集ソフトCyberlink、McAfeeのようなソフトウェアもセール対象。合計11万円以上の購入で最大36回の分割払い手数料が0円になるほか、2026年夏のボーナス払いに設定しても1%の金利で購入できる。

デルではブラックフライデーセールの開催を記念して、同社の広告に出演している瀬戸康史さんを招いてライブ配信を実施予定。セール対象製品でもあるAI PCを活用して日々の生活をアップグレードする方法を紹介するとしている。詳細は同社公式Xまで。