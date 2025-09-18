デル・テクノロジーズは9月17日、「オータム セール」と「四半期決算セール」を同時に開始した。10月7日からはさらに並行して「PCアップグレードセール」も実施される。

  • デル、「オータムセール / 四半期決算セール」を一挙開催！ 10月7日からは「PCアップグレードセール」も

パソコン、モニター、ゲーミング製品、周辺機器、サーバーなど最新製品から定番モデルまで幅広い製品にセール価格を適用する施策。最大10,000円分の豪華特典が当たる抽選キャンペーンや、合計10万円以上の購入でポイントプラグラム「Dell Rewards」が2倍付与される施策も展開する。

個人向けパソコン

  • ノートパソコン：最大20％オフ
  • デスクトップ：最大20％オフ

ビジネス向けパソコン・サーバー

  • ノートパソコン：最大5％オフ
  • デスクトップ：最大5％オフ
  • ワークステーション：最大6％オフ
  • サーバー：8月より一部モデルで値下げ中

モニター、周辺機器

  • モニター：最大31％オフ
  • デル製周辺機器：最大10％オフ

ゲーミング

  • Alienwareデスクトップ：最大20%オフ
  • Alienwareノートパソコン：最大15％オフ
  • Alienwareモニター：最大28％オフ
  • Alienware周辺機器：最大15％オフ