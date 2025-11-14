米AMDは11月13日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「AMD Radeon Software Adrenalin 25.11.1」を公開した。最新ゲームへの対応に加えて、プロセッサの新製品もサポートに加えている。

新作ゲームとして『Call of Duty: Black Ops 7』『Anno 117: Pax Romana』『ARC Raiders』に対応するドライバアップデート。加えてAMD Ryzen 5 7500X3Dにも対応しており、内蔵グラフィックスからの映像出力を快適に利用できるようになる。

修正した不具合

Radeon オーバーレイを使用している際に Easy Anti-Cheat が有効になっている状態でゲームをプレイすると、アプリケーションが断続的にクラッシュする現象が発生する場合がある。

AMD ソフトウェアインストーラーマネージャーを使用してグラフィックスドライバーを更新した場合、AMD Software: Adrenalin Edition アプリケーションで CPU メトリック/チューニング設定が表示されなくなる可能性がある。

既知の不具合