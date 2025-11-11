モリサワは11月11日、欧文フォントでデザインした特製オリジナルソックスが当たるフォロー＆リポストキャンペーンを開始した。キャンペーン期間は11月30日まで。

モリサワのフォントサブスクリプションサービス「Morisawa Fonts」では、日本語のみならず、世界のさまざまな言語に対応したフォントを展開。なかでも欧文フォントは、世界的なタイプデザイナーのサイラス・ハイスミスがリードする欧文書体ライブラリ「Occupant Fonts」を含む1,000書体以上を提供している。

11月11日は、靴下を2足並べた形が「11 11」に見えることから「くつしたの日」と制定されている。この「くつしたの日」を記念して、応募期間中にモリサワ公式Xをフォローし、対象のキャンペーン投稿をリポストした方の中から抽選で20名に、欧文フォントでデザインした特製オリジナルソックス(2足セット)をプレゼントする。

今回のキャンペーンは、Morisawa Fontsで提供する欧文フォントの魅力を感じてもらうことを目的としている。

特製オリジナルソックスは、欧文フォントの「Quiosco」と「Heavy Display PE」でデザインしたAセット、「Loupot」と「Gasket Uncial」でデザインしたBセットの2種から、希望のセットを選ぶことができる。サイズはウィメンズ(22cm-25cm)、メンズ(26cm-29cm)のいずれかを選択可能だ。

応募方法は、モリサワ公式Xアカウント「@Morisawa_JP」をフォローし、本キャンペーン対象の投稿をリポストするだけ。すでにフォロー済みの場合追加の対応は不要。当選者には、キャンペーン期間終了後、Xのダイレクトメッセージにて当選通知が送られる。賞品の発送は2026年1月中旬を予定している。

なお、モリサワ公式noteでは特製オリジナルソックスのデザインや、使用した欧文フォントについて詳しく紹介している。