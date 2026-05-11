“プンレク”ことOPENREC.tvが無料配信機能の提供を終了。サービスは「mellow-fan」に刷新

OPENREC.tvは5月11日、『【重要】OPENREC.tvからの大切なお知らせ』と題したページを公開し、サービスを新しく「mellow-fan（メローファン）」へとリニューアルすると発表した。ファンコミュニティを中心に据えた設計へと転換する。

2026年7月1日に適用されるリニューアル。大きな変化としては、一般配信者の無料配信サービスが終了する。一般配信者のチャンネルサブスクは自動更新を停止し、サブスク未開設のオフィシャル配信者チャンネルのアーカイブは視聴できなくなる。6月1日には配信権限申請の新規受付を停止する予定だ。

7月1日からは「mellow-fan（メローファン）」へと刷新され、ファンコミュニティを中心に据えた設計へと転換。クリエイターが安心して自分の世界観を表現できる環境を整えていくため、無料でオープンだった配信に見られがちだった心ない書き込みや無秩序な視聴者行動からクリエイターを守っていくとしている。

発表に寄せて同社は、一般の活動者に向けて「OPENREC.tvをこれまで支えてくださった一般配信者の皆さまへ、心より感謝申し上げます。サービス開始以来、数えきれないほどの配信、コメントのやり取り、そして皆さまが築き上げてくださったコミュニティが、OPENREC.tvというサービスそのものを形づくってまいりました。運営一同、その一つひとつに深く感謝しております」と述べている。