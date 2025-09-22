乃木坂46起用！ So-net新テレビコマーシャルが9月22日から放映へ

ソニーネットワークコミュニケーションズは9月22日、「乃木坂46」を起用した新TV CMの放映を開始したと明らかにした。限定グッズをもらえる「乃木坂46×So-netコラボキャンペーン」施策も並行して行われている。

So-netでは8月からソニー・ミュージックエンタテイメントに所属する「乃木坂46」とのコラボ施策を展開中。今回ブランドのタグラインである「ソニーグループの感動を、届けるネットSo-net」を地上波コマーシャルで表現したとしており、映像では乃木坂46のパフォーマンスにSo-net公式キャラクター「感動モモ」が“超感動”。加えてナレーションにも乃木坂46メンバーが起用されているという。So-netは2026年1月でサービス提供開始から30周年を迎えることにも言及されている。

あわせて、「乃木坂46×So-netコラボキャンペーン」も実施中。5か月もの実施期間にわたって月ごとの担当メンバーが変わっていくというもので、担当月ごとに限定グッズのプレゼントや動画を公開する。「限定Tシャツ」「オフショットを収めたメイキングアルバム」「オンラインイベントに参加する権利」を必ず入手できるほか、最大46,000円のキャッシュバックも利用可能だ。詳細は特設ページまで。