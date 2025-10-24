FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは10月24日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「スペシャル大感謝セール」を開始した。10月31日15時まで。
期間限定のパソコン特価セール。ゲーミングPCを中心に幅広いモデルをランナップしている。特にいちおしモデルとして、Ryzen 7 7800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載する「FRGKA620ASR/WS1023/NTK」(税込価格245,980円)が紹介されている。高いコストパフォーマンスが特徴で、初心者からヘビーユーザーまで推奨の1台とのこと。
以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。
モデル名「FRGKA620ASR/WS1023/NTK」 セール価格245,980円(税込)
※ASRockコラボモデル
・AMD Ryzen 7 7800X3D プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Crucial)
・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
モデル名「FRGPLMB650B/WS1008」 セール価格279,980円(税込)
※ピラーレスモデル
・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー
・空冷CPUクーラー (SilverStone Hydrogon D120 ARGB-V2 ブラック)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製 ブラック)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM (ブラック)
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
モデル名「FRGKB550ASR/WS1015/NTK」 セール価格148,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー
・32GB (16GB x2) メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti8GB (MSI製)
・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。