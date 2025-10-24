FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは10月24日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「スペシャル大感謝セール」を開始した。10月31日15時まで。

期間限定のパソコン特価セール。ゲーミングPCを中心に幅広いモデルをランナップしている。特にいちおしモデルとして、Ryzen 7 7800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載する「FRGKA620ASR/WS1023/NTK」(税込価格245,980円)が紹介されている。高いコストパフォーマンスが特徴で、初心者からヘビーユーザーまで推奨の1台とのこと。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGKA620ASR/WS1023/NTK」 セール価格245,980円(税込)

※ASRockコラボモデル

・AMD Ryzen 7 7800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Crucial)

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

モデル名「FRGPLMB650B/WS1008」 セール価格279,980円(税込)

※ピラーレスモデル

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (SilverStone Hydrogon D120 ARGB-V2 ブラック)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製 ブラック)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM (ブラック)

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGKB550ASR/WS1015/NTK」 セール価格148,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti8GB (MSI製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。