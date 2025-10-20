KDDIは10月20日、11月開催の「［Alexandros］presents THIS FES '25 in Sagamihara」と12月開催の「COUNTDOWN JAPAN 25/26」で、快適な音楽フェス体験をサポートする「auフェスプロジェクト」を実施すると発表した。

auブースイメージ ※［Alexandros］presents THIS FES '25 in Sagamihara の場合

同プロジェクトは2023年7月に開始し、充電スポットやフリーWi-Fiなど、フェス来場者に必要なサービスを提供してきた。2025年は春から夏にかけて5つのフェスで実施しており、秋冬も継続することで、年間を通じて音楽フェスを支援する。

THIS FES auブース フェスオリジナルグッズ 左からサコッシュ／ステッカー／Pontaパスオリジナルエコバック・ラバーバンド

会場にはauブースを設置し、無料の充電スポットやフォト・ゲームスポットを用意。au PAYのキャンペーンや、オリジナルグッズがもらえるPontaパス特典も提供する。

「［Alexandros］presents THIS FES '25 in Sagamihara」では、サコッシュやステッカー、エコバッグなどのフェス限定グッズのほか、［Alexandros］のサイン入りモバイルバッテリーの物販も展開。購入時にau PAYを利用するとオリジナルステッカー（数量限定）をプレゼントする。

THIS FES auブース物販 ［Alexandros］サイン入りモバイルバッテリー

通信環境の改善策として、人が集中するエリアをカバーする車載型基地局を導入。混雑時でも快適に利用できる「au 5G Fast Lane」も提供し、大人数が集まるイベント特有の通信不安定を解消する。

THIS FESは11月1日・2日に相模原で、COUNTDOWN JAPANは12月27日から31日まで開催。各フェスの詳細は特設サイトおよび公式Xアカウントで順次発信する。

各フェスにおける実施内容は以下のとおり。

［Alexandros］presents THIS FES '25 in Sagamihara（2025年11月1日・2日）

【auブース】無料充電サービス、フォトスポット、ゲームスポット、［Alexandros］サイン入りTシャツプレゼント（各日5名）、フェスオリジナルグッズプレゼント、Pontaパスオリジナルグッズプレゼント

【auブース内物販】［Alexandros］サイン入り モバイルバッテリー販売、購入時にau PAY利用でオリジナルステッカーをプレゼント。（枚数限定）

【会場特典】au PAYキャンペーン（期間中合計500円以上の決済で総額50,000Pontaポイント山分け）

【映像配信】Chikemoo（チケムー）アプリで各メンバーにフォーカスした映像を後日配信予定

【通信対策】車載／可搬型基地局（合計2台）

COUNTDOWN JAPAN 25／26（2025年12月27日～31日）