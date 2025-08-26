アンカー・ジャパンは8月26日、USB充電器の新製品「Anker Nano Charger（35W, Built-In 巻取り式 USB-Cケーブル）」を発表した。アンカーでは初めて、巻き取り式のUSB-Cケーブルを内蔵した充電器。ケーブル内蔵ながら、AirPods Pro（第2世代）ほどのコンパクトサイズに仕上げた。価格は4,990円で、すでに販売中。

巻き取り式USB-Cケーブル内蔵の急速USB充電器「Anker Nano Charger」

最大約70cmまで伸ばせる巻き取り式USB-Cケーブルを内蔵した充電器。ケーブルは、20,000回以上の巻き取りと折り曲げに耐える高耐久設計とした。巻き取り跡の付きにくい素材や収納時にケーブルをまとめられるマグネット付きの端子を採用したことで、使いやすさも高めた。

同時に2台のデバイスを充電できる

本体サイズはAirPods Pro（第2世代）と同等のサイズに仕上げている

巻き取り式のUSB-Cケーブルに加え、USB-Cポートを搭載する。合計で最大35Wの出力に対応。スマートフォンやタブレットのほか、MacBook Airなども充電できる。安全性も重視しており、温度管理や過電圧保護などの多重保護機能「ActiveShield 3.0」を搭載する。

本体サイズは約61×48×30mm（プラグ・端子部除く）、重さは約110g。カラーはブラックで、ホワイトモデルも今後追加する予定。