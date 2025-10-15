ファーウェイ・ジャパンは10月14日、Bandシリーズを含むファーウェイの対象スマートウォッチ製品を下取りすると、希望小売価格から30％オフでスマートウォッチ新製品「HUAWEI WATCH GT 6」シリーズを公式ストアから購入できる「下取りキャンペーン」を開始した。キャンペーン期間は2025年10月14日～2026年1月31日まで。

30％オフで購入できる対象製品はHUAWEI WATCH GT 6シリーズ全般。展示品などのサンプル機は対象外となる。

HUAWEI WATCH GT 6 46mm グリーン/コンポジットウーブンベルト：36,080円→（30％オフ）25,256円

HUAWEI WATCH GT 6 41mm ホワイト/コンポジットレザーベルト：36,080円→（30％オフ）25,256円

HUAWEI WATCH GT 6 Pro ブラック/フルオロエラストマーベルト：48,180円→（30％オフ）33,726円

HONMA×HUAWEI WATCH GT 6 Pro：52,580円→（30％オフ）36,806円

下取り対象製品は、日本国内で購入した「HUAWEI Band」シリーズ、HUAWEI WATCH FIT」シリーズ、「HUAWEI WATCH GT」シリーズ、「HUAWEI WATCH」シリーズ。モデルやカラーを問わず下取り対象となる。

下取りの申し込みは、宅配の場合キャンペーンページから、持ち込みの場合認定修理店から行える。詳細はキャンペーンページで詳しく紹介されている。