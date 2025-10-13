Windows 10の延長サポート終了日、2025年10月14日が目前に迫ってきた。Microsoftは、さまざまな事情でWindows 11へアップグレード／搭載PCをすぐ購入できず、いま使っているWindows 10搭載PCを使い続けたいユーザー向けの“延命措置”として、重大なセキュリティアップデートを提供する「Windows 10 コンシューマー向け拡張セキュリティ更新 (Extended Security Updates、ESU)」を提供している。

かくいう筆者は所有するPCの多くがWindows 11となっているものの、1台だけWindows 10搭載ノートPCを使い続けていることを失念したまま、気づけば2025年10月13日になってしまった。Windows 11の適用要件を満たしたPCなので大人しくWindows 11へアップグレードする手もあったが、Windows 10の行く末を見たいという興味もあり、ひとまずESUを登録して様子を見ることにした。ということでESU登録手順をご紹介したい。

なおESUの登録は10月14日以降も行える。日本マイクロソフトは「2026年10月13日にプログラムが終了するまで、いつでもESUに登録できます。」と案内している。

拡張セキュリティ更新（ESU）に登録するには

結論からいうと、「Windowsバックアップ」で同期設定をオンにしているなど、後述の条件を満たしていれば、ESUの登録で特に難しい手順は全くない。

「スタート」から「設定」、「Windows Update」を開き、画面表示の中央部にある「Windows 10のサポートは2025年10月に終了します。拡張セキュリティ更新プログラムに登録して、デバイスのセキュリティを維持しましょう。」という表記の下にある「今すぐ登録」をクリックすると、あとは画面の指示に従うだけで設定が完了する。

今回ESUを登録したPCのWindows情報はこちら。Windows Updateも最新の状態にしている

まずは設定からWindows Updateを開こう。バージョン 22H2がインストールされていればWindows 10のサポート終了の告知に加え、ESUへの登録リンクが表示される

Windows 10サポート終了の告知と、ESU登録の案内が表示されるので「次へ」をクリック

2026年10月13日までESUに登録された

ESUの登録には要件あり。自分の環境を確認しておこう

ESUプログラムは10月14日以降も Windows 11へ移行するための猶予期間として、Windows 10 PCを引き続き使うためのオプションだ。ESUを登録するには次の3つの方法がある。

PC設定を同期している場合は追加費用なし

1,000 Microsoft Rewards ポイントと交換する

1回限りの購入で、$30 USDまたは現地通貨の相当額に適用税金を加えた金額

PC設定の同期は、Microsoftアカウント（必須）を使って他のWindows PCと設定を同期できるもので、基本的にはオンになっているはずだ。同期がオンになっているかどうかは、設定＞アカウント＞Windows バックアップから、「自分の設定を保存する」項目で確認できる。

また、Windows 10 バージョン 22H2のHome、Professional、Pro Education、またはWorkstations エディションである必要があったり、最新のWindows Updateが適用されていたりする必要があるなど、いくつかの要件が設定されている（詳細はESU解説ページに詳しい）。

さて、“延命”を達成したとはいえ、Windows 11を導入できる環境であればアップグレードするに越したことはない。ESUを適用したPCには、Microsoftセキュリティレスポンスセンター（MSRC）で定義されている「緊急」と「重要」のセキュリティ更新プログラムしか提供されない。機能修正や機能向上、製品の改良に関する更新は提供されず、技術的なサポートもない。

Webサイトへのアクセス状況から端末の情報を分析している、調査会社Statcounterのデータによると、日本では2025年9月時点でWindows PC（タブレット除く）の4割以上でWindows 10が動いている。Windows 11と互換性があるかを判定する「PC正常性チェック アプリ」は日本マイクロソフトのサポートページからダウンロードできる。ESUで延命しつつ、Windows 11の適用や新PCの導入もぜひ並行して検討してほしい。