エレコムは10月7日、iPhoneと連携して緊急時に警察や消防へ自動通報できる防犯ブザー「LGT-UCSS1WHM」を発売した。価格は5,980円。

ピンを引くと近接100デシベル以上、1メートル離れた位置でも85デシベル以上の大音量アラームが作動し、同時に赤色のLEDライトが点滅する防犯ブザー。

BluetoothでペアリングしたiPhoneと連携させると、防犯ブザーのアラームが作動すると同時に「緊急SOS」機能が起動。警察・消防・海上保安庁への通報がワンタップで可能となる。

防犯ブザー「LGT-UCSS1WHM」 本体

また、作動時には事前登録した緊急連絡先へ位置情報付きのSMSを自動送信。ファンクションボタンを5回押すことで、ブザー音やライトを作動させずに通報できる「サイレント通報」機能も備える。

Appleの「探す」アプリを使って位置情報の共有や、家族や友人との位置情報の共有も行える。バッテリー残量が少なくなると本体LEDが赤く点滅し、「探す」アプリでも残量確認ができる。

LEDライトは白色点灯、白色点滅、赤色点滅、緑色点滅の4モードを搭載し、災害時の照明や夜道での使用、周囲への注意喚起など、状況に応じた使い分けが可能だ。

本体サイズは幅約22×奥行約22×高さ約115mm、重さは約35g。防塵・防水性能はIP65、USB Type-C端子による充電式で、1回の満充電で約6カ月間の待機が可能。対応機種はiPhone 7以降のモデルで、対応OSはiOS 16、17、18。