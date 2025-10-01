ローランドは、同社のリズムマシン「TR-808」と「TR-909」を継承したアナログ音源と最新デジタル音源にサンプリング技術を融合したフラッグシップのリズムマシン「TR-1000」を2025年10月11日に発売する。市場想定価格は330,000円前後。

リアパネル

「TR-1000」は、1980年代に発売されたリズムマシン「TR-808」と「TR-909」を継承したアナログ音源と最新デジタル音源にサンプリング技術を融合した同社のフラッグシップ・リズムマシン。

「TR-808」と「TR-909」から厳選した16の回路は、オリジナルの設計に基づきながら、入念なエンジニアリングと現代のコンポーネントで忠実に再現し、新しいパラメーターと広いダイナミックレンジで進化した、アナログサウンドを実現している。最新のデジタル音源も搭載し、独自技術「ACB」にサーキットベンドを施した21種類の「8X」と「9X」モデルを含む、高精度なアナログ・エミュレーションを実現。新しいパラメーターを使用して「TR-808」や「TR-909」の音作りを進化させ、従来のアナログの枠を超えるサウンドを楽しめる。さらにFMパーカッション、バーチャル・アナログ波形、PCMのサンプルライブラリも内蔵し、新しいデジタル表現と音の探求が行える。また、サンプリング技術との融合により、表現の可能性がさらに広がるという。ステレオ・サンプリング、リサンプリング、BPM同期、シームレスなタイムストレッチ、非破壊スライス編集など、高度なサンプルツールを搭載し、64GBの内部ストレージに、厳選された2,000種以上のサンプルを収録する。

エフェクト機能も装備し、新開発のアナログフィルターに加え、サチュレーションでパンチを与えるアナログドライブも用意。さらに、トラックごとにリバーブ／ディレイ・センドを加えてサウンドに奥行きを与え、クラッシャー、フィルター、アイソレーター、サチュレーター、フランジャー、スキャッターなど、多彩なマスター・エフェクトでさらなる彩りや動きを加えられる。

進化したシーケンサー部

パターンを組む機能も進化しており、タイトなテクノ・パターンから、ルーズで崩したフィールまで、躍動感あふれるシーケンスをプログラムできる。「TRシリーズ」で定番の「TR-REC」ステップ入力、リアルタイム録音、新たに追加されたオフグリッド設定で、グルーヴを細かくコントロール可能。柔軟な入力モードで理想のフィールを追求し、ステップ単位でタイミングの微調整が行える。演奏中の直感的なパターン編集にも対応し、モーション・レコーディングでパラメーター変化を記録することで、音の動きを再現。トラック進行方向や再生確率を設定し、変化に富んだシーケンスを作成できる。

操作性の向上を図り、演奏性を重視した設計となっている。耐久性の高いRGBライト付きのステップキーは、打ち込みやサウンドコントロールなど、状況に応じて機能が変化。「TR-REC」ステップ入力、リアルタイム演奏、16段階ベロシティによるダイナミクス、サンプルスライスなど、幅広い用途に対応する。新開発のMORPHスライダーは、複数のパラメーターを一括で割り当てることで、大胆なマクロ操作を実現。滑らかな音の変化や劇的なトランジションを、シンプルな操作で行える。さらに、最大16個の異なるモーフィング設定を用意すれば、まったく異なる効果を瞬時に呼び出せる。

高い拡張性でさまざまな機器と接続できる

接続性では、PCとのハイブリッド・セットアップ、モジュラーセッション、スタジオなど、あらゆる環境でシームレスに組み合わせ可能。拡張性の高いI/Oと柔軟なルーティングで、制作からライブパフォーマンスまで幅広く対応する。メインのステレオ出力、アナログFX出力に加え、音源個別のオーディオ出力またはアナログ音源のダイレクトアウトとして機能する10系統の出力端子を装備。さらに、独立したトリガー入出力、フィルターCV入力、クロック出力、外部入力にエフェクトをかけるためのデュアル・モノ／ステレオ入力も備えている。フロントパネルには、独立してレベル調整可能なヘッドホンジャックを備え、モニタリングもすぐに行える。

本製品は、マルチチャンネルのUSB-Cオーディオ／MIDIインターフェースとして機能し、PCとの接続に対応。USBデバイス・ポートでは、システム・バックアップ／リストア、WAVオーディオのインポート／エクスポートのフラッシュドライブ接続に加え、ローランド 「A-49」や「A-PROシリーズ」などのUSB MIDIコントローラーをサポートする。さらに、包括的なMIDI入出力に加え、MIDI以前のシンセやリズムマシンとの同期を可能にするDINシンクも搭載。

さらにスタンドアロンのエディター／ライブラリアン・アプリ「TR-1000 App」（Windows/macOS対応）を無償で提供。PCの大画面を活かしてリアルタイムにサウンドを操作できるほか、作成したコレクションを整理するライブラリアンとしても活用できる。

サイズは、W486×D311×H125mmで、質量は5.5kg。本体のほか、USB Type-C - Type-C ケーブル（フェライト・コアつき）、電源コード、2P-3P変換器などが付属する。