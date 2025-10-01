Amazonは10月1日、新型ストリーミングデバイス「Fire TV Stick 4K Select」を発表した。価格は7,980円。

Fire TV Stick 4K Select

「Fire TV Stick 4K Select」は、テレビやモニターのHDMI端子に接続するだけで、60万本以上の映画やテレビ番組を大画面で楽しめるストリーミングデバイス。手ごろな価格とパフォーマンスを両立させるため、新開発のオペレーティングシステム（OS）を採用している。

手ごろな価格で4K画質でのストリーミング再生に対応。HDR10+もサポートし、複数のストリーミングサービスを横断して検索できる機能も搭載し、豊富なコンテンツから観たい作品を素早く見つけられる。

また、Xbox本体を買わなくても、「Fire TV Stick 4K Select」単体でゲームを遊べるようになる。ただし、この機能は近日予定されているソフトウェアアップデートで利用可能になる見込みで、一部無料タイトル以外はXbox Game Pass Unlimitedのサブスクリプション（有料）が必要となる。

付属のAlexa対応音声認識リモコンを使えば、音声操作も可能。リモコンのAlexaボタンを押しながら話しかけるだけで、コンテンツの検索や再生、スポーツの試合結果確認、スマートホーム製品の操作などが行える。