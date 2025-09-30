GANYMEDEは、同社が運営するプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」とソニーが販売しているゲーミングイヤホン「INZONE Buds」のコラボレーションモデルを発売した。すでに注文受付が始まっており、10月8日までは発売記念タイムセールが行われている。

ゲーミングイヤホン「INZONE Buds」にZETA DIVISIONコラボモデルが登場！ 記念セール実施中

最長で約12時間の連続使用に対応し、ノイズキャンセリング機能も備えるゲーミングワイヤレスイヤホン「INZONE Buds」のコラボモデル。ブラック・ホワイトの付属充電ケースに「ZETA DIVISION」のサークルロゴを刻印しており、コラボモデルとして仕上げられている。

期間限定セールとして、通常価格は31,900円のところ、27,500円で販売中。10月8日までの予約分は全数生産を確約しており、安心してコラボモデルを入手可能。さらに抽選でZETA DIVISION所属選手による「ストリートファイター6」コーチングイベント（2026年2月以降を予定）に招待する。