Electronic Artsは9月29日（現地時間）、PIF、シルバーレイク、アフィニティ・パートナーズで構成される投資家コンソーシアムによる現金取引で買収契約を締結したと明らかにした。

Electronic Arts、総額550億ドルの巨額買収で株式非公開化へ

サウジアラビアの政府系ファンドであるPIF（Public Investment Fund）と、アメリカのプライベートエクイティ企業であるSilver LakeとAffinity Partnersが参加する投資家コンソーシアムによる買収が行われたという内容。かねてから契約が大詰めになりつつあることが報道されていた取引で、今回正式に明らかにされた形だ。買収額は約550億ドルと巨額で、現金取引による株式の非公開化としては史上最大規模になっている。

Electronic ArtsでCEOを務めるアンドリュー・ウィルソン氏は声明の中で、「EAの創造的で情熱的なチームは、何億人ものファンのために素晴らしい体験を提供し、世界で最も象徴的な知的財産のいくつかを開発し、当社に多大な価値を生み出してきました。 これは彼らの素晴らしい功績に対する力強い評価です」と言及。同氏は継続してCEOを務め、カリフォルニア州レッドウッドシティの本社拠点を運用する。