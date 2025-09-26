【TGS2025】ゲームショウ限定ゲーム内スプレー配布！ 新作格ゲー『2XKO』も遊べるRiot Gamesブースを見てきた

9月25日～28日の期間中、幕張メッセで開催中の『東京ゲームショウ2025』。『VALORANT』に加えて『League Of Legends』の隆盛、新作格闘ゲーム『2XKO』のベータテストも実施中のRiot Gamesが大きなブースを出展していました。

Riot Gamesは大きなブースを出展し、展開中の『VALORANT』『League of Legends』『Teamfight Tactics』『2XKO』各タイトルを体験できるようになっていました。League of Legendsエリアでは最近実装されたユナラのAAをフィーチャーした「精神修養チャレンジ」を楽しめるほか、Teamfight Tacticsエリアでは「ドラフトラウンド」をモチーフにしたフォトスポットを設置。

VALORANTエリアではゲーム内でも屈指の人気イベント「ナイトマーケット」がTGS 2025に出現しており、武器スキンのカードとゲーム内コードを配布しています。筆者が来訪したときにはチェンバーのコスプレイヤーさんが応対を務めており、まさに「僕の奢りだ」を体験できるようになっていました。