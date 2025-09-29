マイナビ出版は9月29日、Apple専門誌『Mac Fan』2025年11月号を発売した。第1特集「iPhone 17シリーズ/Air パーフェクトガイド」、第2特集「今すぐ体験！ 新OS“26”の世界」、第3特集「これだけやっとけ！ iPhone モバイルセキュリティ」などがラインナップされており、特別冊子「iPhone 17/Air 使いこなしブック」の付録がつく。

Mac Fan 2025年11月号表紙。表紙は堀未央奈さん

iPhoneの最新シリーズとなる「iPhone Air」「iPhone 17」「iPhone 17 Pro」「iPhone 17 Pro Max」が9月19日に発売された。歴代でもっとも薄いボディを誇る新モデルから、業務クラスのカメラシステムを備えたプロモデルまで、基本設計から大胆に刷新。全モデルが最新のAppleシリコン「A19」シリーズを搭載したことで、グラフィックス性能や「Apple Intelligence」の高速処理も実現。また、Apple独自設計のワイヤレス通信チップやeSIMの全面採用、さらに放熱性能を高める新設計フレームなど、メカニズム面でも革新が満載だ。より速く、より賢く、そしてより美しく生まれ変わったiPhoneシリーズ。各モデルの最新機能を知り、あなたに最適な1台を見つけよう。特集内では、併せて発売された「Apple Watch Series 11」「Apple Watch SE 3」「Apple Watch Ultra 3」「AirPods Pro 3」の特徴も解説している。

2025年9月16日（日本時間）、AppleのOSが一斉に進化した。今回からバージョン名は「26」で統一。さらに全OSに共通する新しいユーザインターフェイス「Liquid Glass」が、これまでにない一体感を実現する。機能面もApple Intelligenceの活用をはじめ、試したくなる新要素が満載。本特集で紹介するポイントを押さえれば、アップデート直後からフルに楽しめるだろう。

iPhoneは安全性に優れたスマートフォンだが、だからといってセキュリティ対策が不要というわけではない。サイバー攻撃の脅威が年々深刻化する現代では、マルウェアやフィッシング、不正アクセスなどの被害に誰もが遭う可能性がある。とはいえ、どこから手をつければいいのか悩む人も少なくないだろう。そこで本特集では、iPhoneをしっかり保護するために最低限必要なセキュリティ対策を解説する。

第3特集「これだけやっとけ！ iPhone モバイルセキュリティ」

久しぶりに機種変更をしたら、iPhoneの設定方法をすっかり忘れてしまった！ または、はじめてiPhoneを手にしたけれど、何から始めればいいのかわからない！ そんな方もいるだろう。そこでこの小冊子では、iPhoneの電源を入れたところから、実際に使い始めるまでの基本的なセットアップ手順をひとつずつ丁寧に解説した。さらに、Webメディア『Mac Fan Portal』で人気の“iPhone便利技”もたっぷり掲載しているので、これさえ読めば、iPhoneの使いこなしから活用までマスターできる。

Mac Fan 2025年11月号目次

Mac Fan最新号は、Amazon.co.jpなどのネット書店、またはお近くに書店にて購入できる。