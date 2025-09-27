【TGS2025】水冷クーラーにフィギュア設置用ステージまで搭載、MSIはオリキャラ推し

9月25日～28日の期間中、幕張メッセで開催中の『東京ゲームショウ2025』。ゲームソフトの展示も見どころですが、このゲームを快適に遊ぶために欠かせないPC・デバイスメーカーも多数出展しています。今回はコラボ等の外部版権に頼ることなく、独自のオリジナルキャラクターで自社製品を彩るMSIブースを見てきました。

MSIといえば竜の紋章があしらわれたカイトシールドをエンブレムに採用しており、コーポレートカラーの赤を用いた赤いドラゴンの「ラッキーくん」をあちこちで見る機会も多いです。さらにノートPC部門には「美星メイ」さんがオフィシャルYouTuberを務めており、精力的に活動中。8月に投稿した歌ってみた動画の再生数は1.4万回を超えているほか、配信やショート動画の投稿含め、MSIノートPC公式イメージキャラクターの枠を超えて、広く受け入れられている様子がわかります。

しかしMSIのキャラクター推しはとどまるところを知らない模様。今回はオリジナルキャラクターの「LOONG:NIA」を用いた製品を多数展示し、来場者の関心を引いていました。同氏は古代竜族の高貴な血統に育てられたとのことで、幼いころから竜族を導き守る「御龍使」になることを夢見ていたそう。特設ページが設けられており、凝った背景設定について知ることができるようになっています（外部サイト）。

ブース正面にはもちろんラッキーくん。MSIで何か買うと何らかのラッキーくんグッズが同封されがちです

セガ『ソニックレーシング クロスワールド』を用いたデモがよく見られました

プロセッサをIntelからAMD Ryzen Z2 Extremeに切り替えた「Claw A8」も

赤いデスクマットにLOONG:NIAで統一したゲーミングPCを展示。フィギュアまであるのは初めて見ました

PCケース内部にフィギュア展示スペースを設けているものはたまに見られるものですが、MSIはCPU用簡易水冷クーラーにこのギミックを採用した模様。クーラーのヘッド部にフィギュア設置用のステージ部分を組み合わせており、さらに同梱する「LOONG:NIA」フィギュアを飾ることも可能です。