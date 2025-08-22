エムエスアイコンピュータージャパンは8月21日、ポータブルゲーミングPC「Claw」シリーズ新製品として、AMD Ryzen Z2 Extremeプロセッサを搭載した「Claw A8 BZ2EM」の日本国内向けモデルを発表した。8月28日から順次発売する。直販価格は159,800円。

Claw A8 BZ2EM

本体背面

Clawシリーズ初となるAMDプロセッサ搭載モデル。Ryzen Z2 Extremeを搭載することでグラフィック処理性能を強化し、24GBという大容量メモリの採用により快適なゲームプレイ体験を目指す。冷却機構「Cooler Boost HyperFlow」は従来から改良し、冷却性と静音性が向上。デザインも従来モデルから見直し、グリップ部分の凹凸を深くすることでグリップしやすくなっている。

ディスプレイは8型タッチ対応WUXGA液晶、OSはWindows 11 Homeを採用。本体サイズは299.5×126.2×24mm、重さは約763.5g。主な仕様は下記の通り。