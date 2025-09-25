Googleは9月25日に開幕した東京ゲームショウ（TGS2025）に出展。 Google Playのオリジナルシューティングゲーム「ダイヤモンドシップ」をイメージし、宇宙船をコンセプトとしたラウンジ空間やゲームアトラクション体験などを提供している。

TGS2025におけるGoogleブースのイメージ

TGS2025のGoogleブースでは「Google Play ダイヤモンドシップ」が特設ブースとして登場。ダイヤモンドシップに搭乗し、プレイヤーとしてミッションに参加することで、オリジナルショッパーや注目ゲームのグッズを獲得できるチャンスがあるという。Google Play Gamesの体験コーナーも用意されるほか、Google Play Pointsステータスがダイヤモンド／プラチナ会員の場合、休憩できる特別ラウンジを利用できる。

TGS2025のGoogleブース案内図

Googleは9月24日に、従来“ベータ版”として提供されてきた「Google Play Games」のPC版を正式ローンチした。

Google Play Gamesはモバイル端末やタブレット、PCなどデバイスを横断してゲームを楽しめるサービスで、サービス自体の利用は無料（プレイするゲームに応じて、ゲーム本編やゲーム内アイテムが有料となる場合はある）。

Google Play Gamesの新機能として、ゲームデータと実績をまとめて表示する機能や、Google Play ポイントを賭けて他プレイヤーと競える「Google Play Games Leagues」、 Gemini Live の画面共有機能を使ってゲームプレイ中にAIが音声でヒントなどを提供する「Google Play Games Sidekick」といった新機能も発表された。