2025年9月25日、「東京ゲームショウ（TGS2025）」が開幕した。幕張メッセ会場の会期は4日間。9月25日と26日がゲーム業界関係者を対象にしたビジネスデイ、27日、28日がゲームファンも来場する一般公開日となっている。

出展社数は1,138社（うちオンライン出展は28社）、出展小間数は4,159小間と、いずれも過去最多。

国内出展社数が523社、海外出展社数が615社と、昨年の985社から大幅に増加し、過去最大規模となった。海外出展社数の615社は国内出展社数の523社を上回り、東京ゲームショウの国際的な注目度の高さを物語っている。

この出展社数1,138社は、前年のTGS2024の985社を大きく上回り、史上最多を記録。出展小間数も前年の3,252小間から4,159小間へと大幅に増加した。

ビジネスデイ初日の開会式で、2026年からの開催スケジュールの変更が明かされた。

今年まではビジネスデイが2日間、一般公開日が2日間の4日間開催だったが、一般公開日を3日間に増やし、合計5日間の開催日程となる。イベント規模の拡大により、一般公開日で満足に見て回れないという声から会期の延長を決定したという。