Googleは9月19日、Androidスマートフォン上でマイナンバーカードを身分証明書として利用できる「Androidのマイナンバーカード」を、2026年秋頃から提供開始すると発表した。

Googleは2023年5月、マイナンバーカードの「Androidスマホ用電子証明書搭載サービス」に対応。スマートフォンに電子証明書を登録することでマイナポータルへのログインやオンライン申請を一台で行えるようになっていた。

さらに今回、9月19日から対応する医療機関や薬局で、電子証明書を登録済みのAndroidスマートフォンをマイナ保険証として順次利用できるようになった。

2026年秋からは「Google ウォレット」にマイナンバーカードを追加し、Androidスマートフォン上で身分証明書として提示可能になる予定だ。これにより金融機関の口座開設や携帯電話の契約、オンラインや店舗での年齢確認など、様々な場面での本人確認がより簡単かつ安全になるとしている。

同機能はプライバシーとセキュリティを最優先に設計されており、Androidの強力なセキュリティ基盤による保護に加え、ユーザー自身がどのデータを開示するかを確認および管理できる仕組みを採用する。

Googleは、デジタルIDの相互運用性を高めるため国際標準規格（ISO 18013-5など）に準拠したソリューションを提供し、デバイスや場所、国を問わずID提示の標準的な方法を実現するとしている。