球団創設90周年を迎えた阪神タイガースが独走でリーグ優勝を飾ったことを受け、オフィシャルスポンサーを務める家電量販店のジョーシンが「2025年 阪神タイガースリーグ優勝おめでとうセール」を9月8日から開始した。

阪神タイガースリーグ優勝おめでとうセールでは、藤川球児監督をはじめとする選手陣のサイン入りユニフォームやサインボールのプレゼント、阪神タイガースのユニフォームをデザインしたオリジナルクッションのプレゼントなど、阪神ファン必見の内容になっている。ほかにも、多くの商品をセール特価で販売する。

セールは9月30日まで。安城桜井店、とくしま店、なると店はセールの対象外。

「阪神タイガース リーグ優勝おめでとうセール」で実施するおもなセールやキャンペーンは以下の通り。

「阪神タイガース リーグ優勝記念ステッカー」プレゼント

セール期間中、全国のジョーシン店頭で総額2,000円以上の買い物をしたジョーシンカード会員に、Joshinオリジナルの「阪神タイガース リーグ優勝記念ステッカー」をプレゼントする。先着30万人限り。

「阪神タイガース クリアファイル」プレゼント

セール期間中、全国のジョーシン店頭で総額3,000円以上の買い物をしたジョーシンカード会員に、Joshinオリジナルの「阪神タイガース クリアファイル」をプレゼントする。先着40万人限り。

「阪神タイガース ユニフォームクッション」プレゼント

セール期間中、全国のジョーシン店頭で総額50,000円以上の買い物をしたジョーシンカード会員に、Joshinオリジナルの「阪神タイガース ユニフォームクッション」をプレゼントする。先着5万人限り。

「阪神タイガース 選手・監督直筆サインボール」プレゼント

セール期間中、全国のジョーシン店頭で総額10万円以上の買い物をしたジョーシンカード会員に、阪神タイガースの藤川球児監督や岩崎優選手をはじめとする選手陣のサイン入り「直筆サインボール」を抽選でプレゼントする。抽選で全店合計100名（5人×20球）。

「直筆サイン入りユニフォーム（上着）」プレゼント

セール期間中、全国のジョーシン店頭で総額50万円以上の買い物をしたジョーシンカード会員に、阪神タイガースの藤川球児監督や岩崎優選手をはじめとする選手陣のサイン入り「直筆サイン入りユニフォーム（上着）」を抽選でプレゼントする。抽選で全店合計20名（20人×1着）。

500ポイントがもらえる引換券をプレゼント

セール期間中、全国のジョーシン店頭で総額22,000円以上の買い物をしたジョーシンカード会員に、500ポイントがもらえる引換券をプレゼントする。引き換え期間は11月20日～12月30日。ポイントは12月30日まで有効の期間限定ポイントとなる。

指定商品のポイント増量、最大10％引きも

キッズランドで取り扱うおもちゃ、模型は15％ポイント、テレビゲームソフト、テレビゲームアクセサリーは10％ポイントを進呈する。さらに、ジョーシン店頭で電池や電球、各種光学メディア、スマホアクセサリーなどを購入する際、デジタル会員証の提示で最大10％引きで購入できる。いずれも、一部対象外の商品がある。

Xのリポストで総額100万円をプレゼント！

Xのジョーシン【公式】アカウントでは、指定ポストのリポストで、ジョーシン専用QUOカードPay 500円分が抽選で1,000名に当たる山分けキャンペーンを実施する。Xのジョーシン【公式】アカウント（@joshin_info）をフォローしたうえで、指定のポストをリポストしたうえで、指定のWebサイトで参加するボタンをタップするだけ。第2弾のキャンペーンと合わせ、合計2,000名にプレゼントする。