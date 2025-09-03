LiveMixerにRyzen 9000向けのX870モデル

ASRockの「X870 LiveMixer WiFi」は、多数のUSBポートを備えるAMD X870チップセット搭載マザーボード。最大40GbpsのUSB4ポート×2など、バックパネルには計16のUSBポートが用意されており、USB機器の利用が多いクリエイターやストリーマーに適している。ネットワークは、5GbEとWi-Fi 7が利用できる。価格は43,000円前後。

ASRockの「X870 LiveMixer WiFi」。16+2+1フェーズ電源や20Kコンデンサを搭載

バックパネルを見ると、USBポートがとにかく多い。タイプCが3ポートもある

NoctuaコラボのGeForce RTX 5080カード

ASUSの「RTX5080-O16G-NOCTUA」は、Noctua製ファンをトリプル搭載したGeForce RTX 5080グラフィックスカード。ファンは最新の「NF-A12x25 G2 PWM」を採用しており、高い静音性と冷却性を実現している。一方、従来のNoctuaコラボモデルと同様に厚みがあるため(4スロット厚)、ケース側の干渉には注意したい。価格は274,000円前後。

水冷GeForce RTX 5090の外付けボックス

GIGABYTEの「GV-N5090IXEB-32GD」は、GeForce RTX 5090グラフィックスカードを内蔵した外付けGPUボックス。インタフェースはThunderbolt 5タイプCで、ノートPCでも高性能なデスクトップ向けGPUパワーを利用することができる。24cmラジエータのオールインワン水冷クーラーを採用し、しっかり冷却。価格は580,000円前後だ。

エントリー向けM.2 NVMe SSDに新モデル

SanDiskの「WD Green SN3000」は、エントリー向けの安価なM.2 NVMe SSDだ。PCI ExpressはGen4で、データ転送速度は、リードが最大5,000MB/s、ライトが最大4,200MB/s。片面実装の2280形状になっており、薄型ノートPCなどにも搭載しやすい。価格は、500GBが7,000円前後、1TBが9,000円前後、2TBが17,000円前後。

SanDiskの「WD Green SN3000」。ヒートシンクは付属しないモデルだ

リフィルも可能なハイエンド簡易水冷

be quiet!のオールインワン水冷CPUクーラー「Silent Loop 3」に、36cmラジエータのモデルが追加された。3チャンバーポンプ設計と「Silent Wings 4」ファンにより、高い静音性と冷却性を謳う製品で、すでに42cmモデルが発売されていた。充填用のクーラントが付属しており、長期間の使用も安心だ。価格は24,000円前後。

be quiet!の「Silent Loop 3 360mm」。水冷ブロックのARGBは特徴的なデザイン

製品のセット内容。クーラントが付属しており、簡単に補充することができる

銅軸を採用した静音・高耐久FDBファン

アイネックスの「BA-CF120AMBA01」「BA-CF120AMBA02」は、銅軸を採用したことで、静音性と耐久性を高めたという12cmファンだ。軸受は、低騒音・低振動のFDBを採用。フレームはリブなしで、四隅には防振パッドを搭載している。両モデルの違いは回転数で、それぞれ、200～1,800rpmと400～2,800rpmとなる。価格は1,600円前後。

幅広いカスタマイズが可能なミドルタワー

Cooler Masterの「MasterFrame 500 Mesh」は、自由度の高さが特徴のミドルタワーケース。モジュラー設計「FreeForm 2.0」を採用しており、電源の設置場所をボトム側→トップ側に変更するなどのカスタマイズが可能だ。フロントには標準で20cmファンをデュアル搭載し、冷却性能も高い。カラーはブラックとシルバーで、価格は25,000円前後。

Cooler Masterの「MasterFrame 500 Mesh」。マザーボードはSSI-CEBまで対応

アルミのカラーを活かしたシルバーモデルも用意。メタリックで高級感がある

NZXT×ドスパラコラボの限定仕様ケース

NZXTのミドルタワーケース「H6 Flow RGB」に、ドスパラ限定の特別仕様モデル「Mint」が登場した。通常モデルはブラックとホワイトのみだったが、この特別モデルでは爽やかなミントカラーを採用。さらに、サイドのファンが連結一体型になったほか、ボトムに連結一体型ファンが追加されている。ドスパラでの価格は26,980円。

NZXTの「H6 Flow RGB Mint」。カラーは、外側がミントで内側がホワイトだ

サイドとボトムは連結一体型ファンを搭載。配線が簡単でデザインもすっきり

プロゲーマーと共同開発した超軽量マウス

ASUSの「ROG Harpe II Ace」は、プロゲーマーと共同開発したという超軽量ゲーミングマウスだ。次世代バイオ素材の採用により、わずか48gという軽さを実現。光学センサーは、42,000dpiの「ROG AimPoint Pro」を搭載している。接続は、有線USB、2.4GHz、Bluetoothの3方式に対応する。カラーはブラックとホワイトで、価格は25,500円前後。