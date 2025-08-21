Ryzen 9000向けの真っ黒なB850マザー

ASRockの「B850 Challenger WiFi」は、真っ黒なデザインが印象的なAMD B850チップセット搭載マザーボードだ。Dr.MOSの12+2+1フェーズ電源を搭載し、優れたオーバークロック性能を提供。M.2は2スロットのみだが、どちらもヒートシンクが用意されている。ネットワークは、2.5GbEとWi-Fi 7を搭載する。ドスパラでの価格は29,980円。

ASRockの「B850 Challenger WiFi」。真っ黒で精悍な印象のマザーボードだ

バックパネルには、HDMI、Realtek 2.5GbE、USB3.2(Gen2)タイプCなどを備える

GeForce RTX 5090のBTF対応バージョン

ASUSの「ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-BTF-GAMING」は、同社の背面コネクタ規格「BTF」に対応したGeForce RTX 5090グラフィックスカード。着脱式の電源コネクタ「GC-HPWR」を採用しており、BTFでない通常のマザーボードで利用することも可能だ。クワッドファンのクーラーを搭載し、高速な動作も実現している。価格は625,000円前後。

デザインとコスパに注目の新興ブランド

リンクスインターナショナルがupHere(アップヒア)と国内代理店契約を締結、多数の冷却パーツの販売が開始された。upHereは特徴的なデザインの製品が多いほか、全体的に価格が安く、コストパフォーマンスにも注目だ。なお各モデルとも、ブラックとホワイトのカラバリが用意されている。

オールインワン水冷CPUクーラーは、ARGB LEDを搭載する「E240 ARGB」「E360 ARGB」が登場。水冷ブロックにはマグネット式の着脱カバーが付属し、その有無で2種類のデザインが楽しめる。価格は、E240が10,000円前後、E360が12,000円前後。

CPUクーラーは5モデルが登場した。最上位の「UE2 Elite ARGB」は、8本のヒートパイプとデュアルファンを搭載し、TDP 280Wに対応。インフィニティミラーの天板もユニークだ。価格は7,000円前後。そのほか、「UE2 Elite」が6,000円前後、「UE2」が5,000円前後、「UP2」が6,000円前後、「UP1」が3,300円前後だ。

最上位の「UE2 Elite ARGB」でも7,000円前後という安さ

各モデルとも、ダイレクトタッチのヒートパイプを搭載する

12cmファンは、LED無しの「U3」とARGBモデルの「U3 ARGB」を用意。さらに、それぞれ3連結されたバージョンとして、「U3 All-in-One」「U3 All-in-One ARGB」も登場している。価格は、U3が1,000円前後、U3 ARGBが1,200円前後、U3 All-in-Oneが2,000円前後、U3 All-in-One ARGBが2,400円前後だ。

曲面ガラスパネルのピラーレスケース

Thermaltakeの「View 290 TG ARGB」は、曲面強化ガラスを備えたミドルタワーケース。継ぎ目の無いピラーレスにより、内部をより良く見せることができる。マザーボードは、各社の背面コネクタ仕様に対応。ARGBファン×3が付属するほか、36cmラジエータの搭載も可能だ。カラーはブラックとホワイトで、ドスパラでの価格は16,980円。

Thermaltakeの「View 290 TG ARGB」。側面にはリバースファンをデュアル搭載

最長45cmのグラフィックスカードに対応する。CPUクーラーは高さ18cmまでだ

ARGBファンが4個付属のピラーレスケース

Antecの「C5 Curve ARGB」も、曲面強化ガラスを備えたミドルタワーケースだ。デュアルチャンバー設計により、電源は裏側に格納。ボトムにはARGBリバースファンをトリプル搭載し、下から上への効果的なエアフローを実現している。トップとボトムには、着脱が簡単なマグネット式のダストフィルタも用意。価格は18,000円前後だ。

Antecの「C5 Curve ARGB」。トップとサイドにもファンを追加できる

マザーボードは背面コネクタにも対応。広い配線スペースが確保されている

デルタ形状ボディで使いやすいUSBハブ

AREAの「SD-HC3A4」は、デルタ形状のボディが特徴の7ポートUSBハブ。天板は約20度の傾斜があり、USBケーブルの抜き差しをスムーズに行うことができるという。バスパワー駆動に対応するが、デバイスの消費電力が大きいときのために、補助電源ポートも用意されている。PCとの接続は、10GbpsのUSB3.2(Gen2)だ。ツクモでの価格は4,500円。