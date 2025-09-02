キングジムは9月2日、残り時間を横方向のバーで視覚的に表示する「ビジュアルバータイマー」の大画面モデル「ビジュアルバータイマー 大型」（VBT100）を発表した。9月26日に発売する。価格は19,800円。

ビジュアルバータイマー 大型

残り時間が一目でわかる横長タイマーの大型モデル

計測時間の進行状況を、横方向の目盛りで視覚的に表せす「ビジュアルバータイマー」の大型モデル。2024年4月に発売した手のひらサイズの「ビジュアルバータイマー」は、発売から半年で初年度目標の2倍の販売数を達成したヒット商品となった。今回、学校などで複数人が同時に見られる大型サイズが欲しいという要望を受け、新たに大型モデルを発売する。

「横方向の目盛りで残り時間が一目でわかる」という特徴を引き継ぎつつ、サイズを従来品の約20倍に拡大した。具体的には幅515×奥行47×高さ157mmとなり、試験会場や教室、会議室といった複数の人が集まる場所で使いやすくなった。

複数人が集まる場所で活用できる

計測時間が半分になると知らせる新機能も

計測できる時間も伸び、従来品は約100分までだったところ、「ビジュアルバータイマー 大型」は約200分までの長時間計測が可能となった。計測時間が半分になると音で知らせる「計測半分通知」機能も新搭載した。

計測モードは、時間のカウントダウンとカウントアップができる「通常計測モード」と、作業時間と休憩時間のカウントダウンを指定回数交互に繰り返す「リピート計測モード」のほか、新たに12時間／24時間制で現在時刻を表示する「時計モード」が加わった。音量は「大・小・消音」の3段階から選択可能。

計測時間は、通常計測モードのカウントダウンが最大199分50秒、カウントアップが最大199分59秒。リピート計測モードのカウントダウンが最大199分50秒で、リピート数は作業時間が最大99回、休憩時間が最大98回。

本体サイズは幅515×奥行47×高さ157mm、重さは約1,325g（乾電池含まず）。