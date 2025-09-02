GEEKOM（ギコム）はAMDのモバイル向けCPUであるAMD Ryzen AI 9 HX370を搭載したミニPC「GEEKOM A9 Max」の販売を開始した。GEEKOM公式Webサイトでの販売価格は169,900円だが、9月2日13時時点では30,000円の値引きが適用されて139,900円で購入できる。

GEEKOM A9 Max

手のひらサイズの小型筐体に高いAI性能を搭載

Zen 5アーキテクチャとZen 5cコアの組み合わせによるRyzen AI 9 HX370は、最大50TOPSのNPUを搭載し、CPU／GPUの性能と合わせた総合AI性能では最大80TOPSを誇る。ノイズキャンセリング／顔認識／コンテンツ制作の高速化など、リアルタイムのAI処理をオンデバイスで処理することが可能だ。GPUはRadeon 890Mで、ゲーム／3Dレンダリング／動画編集において高い性能を発揮する。

「GEEKOM A9 Max」は手のひらサイズの小型筐体ながら、PCIe4.0x4対応のSSDスロットを2基備えており、メモリは32GBのデュアルチャネルDDR5 SO-DIMM RAMを搭載。USB 4.0対応2ポートを含む8基のUSBポート、2つの2.5G対応LANポート、2つのHDMI端子を装備するなど接続／拡張性も十分確保されている。

主な仕様は下記のとおり。