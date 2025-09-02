GEEKOM（ギコム）はAMDのモバイル向けCPUであるAMD Ryzen AI 9 HX370を搭載したミニPC「GEEKOM A9 Max」の販売を開始した。GEEKOM公式Webサイトでの販売価格は169,900円だが、9月2日13時時点では30,000円の値引きが適用されて139,900円で購入できる。
手のひらサイズの小型筐体に高いAI性能を搭載
Zen 5アーキテクチャとZen 5cコアの組み合わせによるRyzen AI 9 HX370は、最大50TOPSのNPUを搭載し、CPU／GPUの性能と合わせた総合AI性能では最大80TOPSを誇る。ノイズキャンセリング／顔認識／コンテンツ制作の高速化など、リアルタイムのAI処理をオンデバイスで処理することが可能だ。GPUはRadeon 890Mで、ゲーム／3Dレンダリング／動画編集において高い性能を発揮する。
「GEEKOM A9 Max」は手のひらサイズの小型筐体ながら、PCIe4.0x4対応のSSDスロットを2基備えており、メモリは32GBのデュアルチャネルDDR5 SO-DIMM RAMを搭載。USB 4.0対応2ポートを含む8基のUSBポート、2つの2.5G対応LANポート、2つのHDMI端子を装備するなど接続／拡張性も十分確保されている。
主な仕様は下記のとおり。
- CPU：AMD Ryzen AI 9 HX370
- グラフィックス：AMD Ryzen 890M
- メモリ：デュアルチャンネル DDR5-5600 SO-DIMM 32GB（最大128GB）
- ストレージ：M.2 SSD 2TB（PCIe Gen4）
- OS：Windows 11 Pro
- Bluetooth：バージョン5.4
- 有線LAN：10/100/1,000/2,500Mbps対応
- 無線LAN：Wi-Fi 7
- インタフェース：USB 3.2 Gen2 Type-A×5、USB 2.0 Type-A、USB 4.0 Type-C（DP1.4 Altモード対応）、USB 4.0 Type-C（PD給電対応）、HDMI2.1×2、RJ45（2.5G対応）×2、3.5mmヘッドフォンジャック、SDカードリーダー4.0
- サイズ：W135×D132×H46.9mm