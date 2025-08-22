パソコン工房WEBサイト、MSI製グラフィックス搭載製品対象の「MSI祭り」

ユニットコムは、パソコン工房WEBサイトでMSI製グラフィックスカード搭載ゲーミングPCを幅広く対象に設定した「MSI祭り」を実施中だ。期間は2025年9月4日（木）16時59分まで。

MSI製グラフィックスカードを搭載する製品を対象に設定するキャンペーン施策。MSI製GeForce RTX 50・40シリーズ グラフィックスカードを搭載したゲーミングPCを幅広くラインナップしており、RTX 5090搭載モデルも対象に含まれている。