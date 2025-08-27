米Appleが2025年の9月スペシャルイベントのスケジュールを発表した。太平洋時間の9月9日午前10時（日本時間：9月10日午前2時）に、Apple Park（米カリフォルニア州クパチーノ）のスティーブ・ジョブズ・シアターで開催される。apple.comまたはApple TVアプリ、YouTubeで視聴可能だ。

今年の9月イベントのキャッチコピーは「Awe dropping.」（口あんぐり - 驚嘆で言葉を失う）で、日本語コピーは「言葉にできない。」となっている。

Appleの9月イベントは「iPhoneイベント」とも呼ばれ、2012年以来、ほぼ毎年このイベントで新しいiPhoneが発表されてきた。同社は、2019年のiPhone 11 シリーズ以降、「標準モデル」と「Proモデル」の二系統でiPhoneを展開してきたが、「Awe dropping.」というキャッチコピーが示すように、今年は従来の枠組みを超えたモデル展開を開始するとみらていれる。

業界関係者の間では、iPhone Airと呼ばれる薄型モデルや折りたたみiPhoneといった新たなカテゴリーの製品が噂されている。こうした変化は、iPhone 20周年（2027年）に向けて数年をかけて段階的に進むとされており、2025年はその最初の年になると見込まれている。