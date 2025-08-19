NTTドコモは、スマートフォンの最新モデル「arrows Alpha」（アローズ アルファ）のドコモ向けモデル「arrows Alpha F-51F」を、8月28日に全国のドコモショップやドコモ取扱店、ドコモオンラインショップで発売する。ドコモオンラインショップにおける支払い総額は89,540円。

arrows Alpha F-51F

arrowsシリーズを展開するFCNTが「手が届くハイエンドスマホ」と位置づける高性能モデル。側面ボタンを押すだけで生成AIを呼び出し、LINEの要約やスマホ設定画面の呼び出しなどができるほか、堅牢性や防水性能を世界最高水準にまで引き上げた。これまで「8月下旬以降」の販売開始と案内されていた。

Googleの生成AIアシスタント「Google Gemini」に加え、独自の「arrows AI」も搭載し、AIによる使い方説明やLINE通知の要約など、使い勝手の向上を図っている。カメラにもAIを用い、背景ぼかしやシーン検出、グループショットなどでAIが撮影内容を最適化する。

SoCはDimensity 8350 Extremeを搭載する。メモリは12GB、ストレージは512GB。ディスプレイは6.4インチの有機EL。バッテリー容量は5,000mAh。カラーはホワイトとブラックの2色。本体サイズは約156×72×8.8mm、重さは約188g。

製造元のFCNTは発売を記念したキャンペーンを実施する。対象期間中にドコモオンラインショップでarrows Alpha F-51Fを予約／購入し、応募したユーザー全員にdポイント 10,000pt（期間・用途限定）をプレゼントする。また、全国のドコモ取扱店でarrows Alpha F-51Fを購入し、応募したユーザー全員にdポイント 5,000pt（期間・用途限定）をプレゼントする。この2つのキャンペーンは重複応募不可。

このほか、FCNTのスマートフォン会員アプリ「La Member’s」会員でキャンペーンに事前応募し、arrows Alphaを購入したユーザーを対象に、約5,000円相当のLa Pointをプレゼントする。詳細はキャンペーンページに詳しい。