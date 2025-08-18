『鳴潮 Ver2.6「穿つ烈光、迎ふ月光」』は8月23日リリース！ オーガスタ・ユーノ実装へ

KURO GAMESは、提供中のオープンワールドRPG『鳴潮』のメンテナンスを8月23日に実施し、Ver2.6「穿つ烈光、迎ふ月光」をリリースすると明らかにした。事前ダウンロード機能は8月26日に開放する。

星5共鳴者「オーガスタ」「ユーノ」を実装し、潮汐任務 第二章・第八幕「赫耀の陽に灼かれて」第二章・第九幕「今宵は月の手のもとに」を公開する次期バージョンアップデート。第八幕ではオーガスタ、第九幕ではユーノを主軸に据えたストーリー展開が行われるとみられているほか、新マップ「サングイス狩猟台地」を投入。カルロッタ、シャコンヌ、ショアキーパーが復刻キャラクターとして登場し、システム面ではソアーが「今州」「ブラックショア」でも利用できるようになる。