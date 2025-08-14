Insta360は8月14日、開発を表明していたコンシューマー向けドローン「Antigravity A1」を正式発表した。前方にデュアルレンズ式の360度カメラを搭載し、世界で初めて8Kの360度全方位撮影を可能にしたのが特徴。撮影後に自由にアングルが決められるメリットを生かし、これまで前方しか撮れなかったドローン撮影の自由度や常識を変える存在となりそうだ。

価格は未定で、2026年1月に世界同時発売を予定している。

「消える自撮り棒」を応用した技術も搭載

Antigravity A1は、機体前方の上下に2つのレンズを搭載し、360度カメラのように全方位撮影を可能にしたのが特徴。自撮り棒が消える360度カメラのスティッチング技術を応用し、ドローン本体を消し去った自然な映像が撮影できる「インビジブルドローン効果」も搭載する。

アームを折りたたむ機構も備える

撮影できる360度動画は8K画質。周囲すべての状況が記録されるので、撮影後に自由に構図を変更して狙い通りの動画が生成できる。アスペクト比を自由に設定できるほか、1本の映像から複数のアングルの動画を生成することも可能。

撮影時、撮影者は専用のゴーグル型ディスプレイ「Visionゴーグル」を装着し、片手で扱える「Gripコントローラー」で操縦する。頭の動きに連携して周囲を見渡しながら、手の直感的なジェスチャー操作でドローンを操縦できる。視線の方向と飛行の方向が分離できるため、実際に空を飛んでいるような体験をしながら撮影できる。

2本の大型アンテナを搭載する

スティック型デバイスは搭載していないようだ

操縦しているところ

Antigravity A1の重量は249gと軽量に仕上げている。自動帰還機能や積載物検知機能など、安全性を確保するさまざまな保護機能も備えているという。重量以外の詳細なスペックは未公表。

世界中のクリエイターを対象に共創プロジェクトを実施

正式発売を前に、世界中のクリエイターを対象に試作段階のAntigravity A1を貸与し、実際にテストや撮影、意見共有をする共創プロジェクトを実施する。優れたアイデアは製品版に反映され、貢献度に応じて総額2万米ドルの報酬も与えられる。