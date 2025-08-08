FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは8月8日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「半期決算セール！至高」を開始した。8月22日15時まで。

FRONTIERがゲーミングPCを半期決算セール

期間限定のPC特価販売セール。Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX9070XT搭載のGHLシリーズを27万円台で販売するなど、初心者からプロまで幅広いゲーマーにおすすめのゲーミングPCを全15機種、特別価格でラインナップする。

あわせて、今回のセールモデル限定の「カスタマイズキャンペーン」も同時開催する。購入時のBTOカスタマイズにて、CPUやメモリをお得にアップグレードできる。ほか、025/8/18（月）正午までの期間限定で、BTOパソコンの全品送料無料キャンペーンも実施する。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLMB650/WS728」 セール価格279,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Crucial P3 Plus)

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS GOLD

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGKA620/WS731/NTK」 セール価格234,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 7800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS GOLD



セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。