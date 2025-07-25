PFUは、HHKB（Happy Hacking Keyboard）の専用ケースと保護カバーをセットにした「HHKBハイブリッドワークセット」をPFUダイレクトで販売開始した。販売期間は9月29日13:00まで。価格は39,000円／45,000円。

「HHKBハイブリッドワークセット」は大切なHHKBを安全に持ち運び、勤務先でも自宅でも快適なタイピング体験を実現することを目的として企画された限定セット。

本体は、Professionalシリーズのフラッグシップモデル「HYBRID Type-S」（36,850円）と、ポインティングスティックやジェスチャーパッドを搭載したAll-in-Oneキーボード「HHKB Studio」（44,000円）の2種類から選べる。

セットに含まれるキーボードルーフ（単品価格4,730円）は、衝撃や落下に強い構造設計で、耐衝撃性の高いポリカーボネートを採用したHHKBロゴ入りカバー。持ち運び時の衝撃から本体を守るほか、何かの拍子にキーが押され続けてしまう状態を防ぐ機能も持つ。また、離席時のほこり避けとしても使える。

キーボードポッド（単品価格4,730円）は、HHKBを安全に持ち運ぶためのスリーブケース。外面素材にはクッション性に優れ、PC保護ケースによく用いられるネオプレンを採用。内面には起毛状の柔らかい素材を使用し、振動による擦れからHHKBを保護する。HHKB本体にルーフを装着した状態での収納が可能で、USBケーブルなどの小物を収納できるポケットも装備している。

HHKB Studio英語配列（墨）のハイブリッドワークセット

HHKB Studio英語配列（雪）のハイブリッドワークセット

ラインナップ（全14セット）は以下の通り。キーボードルーフは本体色に合わせてスモークブラックかフリーザーのいずれかが同梱される。